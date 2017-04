Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

13.04.2017

4

0 13.04.2017

"Wir pflegen Zukunft: Altenpflege - ein Beruf der Sinn macht." Diesem Motto hatten die Verantwortlichen der Caritas-Berufsfachschule für Altenpflege ihren Tag der offenen Tür gewidmet.

Die Fachklasse 15/18 hatte dazu ein beeindruckendes Programm auf die Beine gestellt. Von Sinnesübungen und Präsentationen reichte es bis zu einem gefühlvollen Theaterstück über die Biografie von Senioren.Am Eingang lernten die Besucher das Berufsbild kennen. Im Erdgeschoss wurden der Schulalltag und die beruflichen Tagesabläufe dargestellt. Ein Dominospiel mit beruflichen Fachbegriffen sorgte für Kurzweil. Im Demonstrationsraum wurde den Besuchern die richtige Lagerung von bettlägerigen Menschen näher gebracht.Im ersten Stock warteten Sinnesübungen nach Kim auf die Gäste. Den Geschmackssinn stellten verschiedene Fruchtsäfte auf die Probe, und das Hören forderten Filmdosen, die wahlweise mit Haferflocken, Zucker oder anderen Materialien gefüllt waren, heraus. Teebeutel testeten den Geruchssinn. Ein Renner waren die bunten Fühlkisten mit Nudeln, Wassertüten und anderen Inhalten.Der Brief einer verstorbenen Bewohnerin im Nachtschrank war der Ideengeber für ein einfühlsames Theaterstück über die Biografien alter Menschen. Mit einer alten, gebrechlichen Frau im Rollstuhl wurde ihr Lebensweg zurückverfolgt: vom Kind über die Göre, die junge Mutti mit der eigenen Familie, die später ihre Kinder nach und nach aus dem Haus gehen sieht, bis zur Oma, die sich mit dem Opa um die Enkel sorgt. Der Tod des Ehepartners warf dann Schatten auf dieses Leben. "Schwester, öffnen Sie die Augen, dann sehen Sie mich und mein Leben", sagt die Seniorin - den Geist des jungen Mädchens, der nach wie vor in dem schon ein wenig hinfälligen Körper wohnt.Vorbeugung stand im Fokus eines anderen Klassenzimmers. Dabei wurden Tipps zum richtigen Lüften und Atemübungen gegeben, um zum Beispiel einer Lungenentzündung vorzubeugen. Mit einem kleinen Trainingsprogramm für Muskeln und Gelenke lässt sich, wenn es zwei- bis drei Mal in der Woche praktiziert wird, eine sinnvolle Sturzprophylaxe betreiben.Die Ausbildung zum staatlich anerkannten Altenpfleger dauert im Regelfall drei Jahre, kann aber unter bestimmten Voraussetzungen verkürzt werden. Die Ausbildung zum Pflegefachhelfer ist in einem Jahr zu absolvieren. Vermittelt werden fachliche Kompetenz, praxisbezogene und menschennahe Pflege sowie qualifiziertes theoretisches Wissen, erklärten die Verantwortlichen.