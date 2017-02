Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

22.02.2017

2

0 22.02.2017

Vom Kakao bis Kaffee, von Bananen bis Schokolade, von Schnittblumen bis zur Kleidung: Die Berufsfachschulen an der Dieselstraße setzen auf Nachhaltigkeit. Als erste Schule im Landkreis dürfen sie sich jetzt mit dem Prädikat Fairtrade School schmücken.

Wettbewerb gab Anstoß

Mit "GERT" altern

Fachbereiche und Ausbildungszweige Bis einschließlich Freitag, 17. März, läuft am Beruflichen Schulzentrum Sulzbach-Rosenberg, Dieselstraße 33, jeweils von 7.45 bis 13 Uhr (freitags bis 10.45 Uhr), die Anmeldung für das Schuljahr 2017/18. Sollten dann noch Plätze frei sein, werden sie nach telefonischer Vereinbarung unter 09661/27 77 vergeben. Anmeldungen werden für folgende Fachbereiche bzw. Ausbildungen entgegengenommen:



Zweijährige und dreijährige Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung



Eintrittsvoraussetzung: beendete Vollzeitschulpflicht; Abschluss: Staatlich geprüfter Helfer für Ernährung und Versorgung (zweijährige Ausbildung); Staatlich geprüfter Assistent für Ernährung und Versorgung und Hauswirtschafter (dreijährige Ausbildung). Ausbildungszeitverkürzung: Für Schüler mit mittlerem Schulabschluss ist eine Verkürzung der Ausbildungsdauer um ein Jahr möglich.



Zweijährige Berufsfachschule für Kinderpflege



Eintrittsvoraussetzung: Mittelschulabschluss; Abschluss: Staatlich geprüfter Kinderpfleger.



Zweijährige Berufsfachschule für Sozialpflege



Eintrittsvoraussetzungen: beendete Vollzeitschulpflicht; Abschluss: Staatlich geprüfter Sozialbetreuer und Pflegefachhelfer.



Schriftliche oder persönliche Anmeldungen nimmt das Sekretariat in Sulzbach-Rosenberg, Dieselstraße 33, 09661/27 77, entgegen. Dazu notwendig sind das Anmeldeformular, eine beglaubigte Kopie des Zwischen- oder des Abschlusszeugnisses der zuletzt besuchten Schule, ein Lebenslauf mit Lichtbild und eventuell vorhandene Praktikumsnachweise.



___







Weitere Informationen:



www.sbszsuro.de

Die Initiative gaben der Pädagoge Guido Schwarzmann und eine Kinderpflegeklasse. Die Auszeichnung war der Höhepunkt eines Tages der offenen Tür in den Berufsfachschulen für Kinderpflege, Ernährung und Versorgung sowie Sozialpflege. Dort war aber auch sonst ganz schön was los.Einige Absolventen aus Regelschulen suchen noch die für sie passende Berufsausbildung. Ihnen bot sich die Gelegenheit, Informationen aus erster Hand zu bekommen. Und natürlich schauten auch einige "Ehemalige" vorbei.Schulleiter Bernhard Kleierl zeigte die einjährige Qualifikationsphase für den Titel Fairtrade School auf und lobte den Einsatz und das Durchhaltevermögen. 327 Schulen hätten diese Auszeichnung im Bildungsnetzwerk Deutschland erhalten. Nachhaltig wollten sie sich für faire Arbeitsbedingungen und gegen die Zerstörung unseres Planeten einsetzen.Der verantwortliche Lehrer Guido Schwarzmann erinnerte, wie die Klasse über einen Wettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung auf "schmutzige" Schokolade und die weit verbreitete Kinderarbeit gestoßen sei. Daraus habe sich dieses Projekt entwickelt, in das verschiedene Fächer eingebunden waren.Der faire Handel komme immer mehr in den Köpfen der Menschen an, freute sich George Levy Meister. Darin liege ein wichtiger Baustein, um die Situation der Menschen vor Ort, die durch fehlende Nahrung und mangelndes sauberes Wasser bedroht sei, zu verbessern. Diese Art Geschäft entwickelte sich vor über drei Jahrzehnten, anfangs vor allem in den Eine-Welt-Läden. Dann sei es gelungen, Schulen und Discounter für den fairen Handel zu öffnen, sagte der Referent. Lidl sei als Vorreiter 2006 eingestiegen. Der Umsatz habe sich bis heute verfünffacht.In Deutschland seien mittlerweile 560 Schulen registriert und über zwei Drittel ausgezeichnet, davon 96 in Bayern, sagte Levy Meister. Die Auszeichnung gelte zwei Jahre und sei ein Anstoß, aus diesen Erfahrungen für den Alltag zu lernen. Der Referent lobte die Mitarbeit der Integrationsklasse, die alte Dosen und Abfall gesammelt hatte, um daraus Vasen oder Tassen zu fertigen. Landrat Richard Reisinger zollte ebenfalls seine Anerkennung. Die Initiative zeige auch dem Landkreis einen Weg auf.In der Aula wurden fair gehandelte auch selbst gefertigte Waren angeboten; der Elternbeirat sorgte sich um die kulinarische Verpflegung. Die Sozialpflege feierte ihr zehnjähriges Bestehen, frischte Erste-Hilfe-Wissen auf oder präsentierte den Alterssimulator "GERT", der erleben lässt, wie sich geschwächte Sinne und zitternde Hände anfühlen.Der Fachbereich Ernährung und Versorgung bot kleine Köstlichkeiten wie den Erdäpfelkäs an. Die angehenden Kinderpfleger luden zu einer Schreib- und Malwerkstatt der vier Elemente ein, die auch mit allen Sinnen erfahren werden konnte.