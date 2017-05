Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

"Die Liebe zum Bier liegt mir im Blut", verrät die 28-Jährige. Ihr Opa war Braumeister bei der Brauerei Heldrich und hat ihr die Leidenschaft für dieses Getränk mit auf den Weg gegeben. Während ihrer Ausbildung in Österreich hat sie viel gelernt. Vom Bierbrauen über Sensorik bis hin zur Blindverkostung und dem Bierstacheln war alles dabei.Ein gestacheltes Bier eignet sich hervorragend als edler Tropfen zum Dessert. "Bei meinen Bierverkostungen biete ich die Schwarze Kuni von der Brauerei Simon aus Lauf gestachelt zu einer Schokoladen-Tarte mit flüssigem Kern an", erzählt Lechner. "Durch das Stacheln wird der Restzucker karamellisiert und setzt somit mehr Röstaromen frei." Bereits im 19. Jahrhundert wurde ein heißer Schürhaken ins Starkbier gehalten. Doch während es damals schlicht und ergreifend um die Erwärmung des Bieres ging, entlocken Biersommelière wie Susanne Lechner dem Bier sämtliche Aromen und erfüllen damit die Luft mit herrlichen Röstnoten. Wird das Glas an die Lippen geführt, so überrascht die Wärme der Schaumkrone, ehe das kalte Bier auf der Zunge zergeht. Ein wirklich einzigartiges Trink- und Geschmackserlebnis.Susanne Lechner hat zuvor internationales Management in Weiden studiert und im Anschluss bei großen Konzernen wie Schaeffler gearbeitet - doch glücklich machte sie das nicht. Sie wollte lieber ihre gastronomische Ader ausleben. Mit dem Ziel "Gastronomie mit USP" (USP = Alleinstellungsmerkmal) hat sie sich Anfang März mit einem Catering-Service namens "Genuss-Lust" selbstständig gemacht. Ihre Bierverkostungen laufen unter dem Namen "Hopfenblüte" und werden als Events angeboten.In ihrem Bierstüberl in Edelsfeld kann man sich mit Bieren aus aller Welt stärken und mehr über das Brauwesen und die Arbeit einer Biersommelière zu erfahren.