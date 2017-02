Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

20.02.2017

7

0 20.02.2017

Hinter der BRK-Bereitschaft liegt ein arbeitsreiches Jahr. Die 120 Ehrenamtlichen, wovon 88 im aktiven Dienst sind, leisteten 30 000 ehrenamtliche Stunden - doch es dürften noch viel mehr gewesen sein.

Digitalfunk großes Thema

Langjährige Aktive geehrt

"Ein großer Pfeiler" Ehrenamtliche der BRK-Bereitschaft haben sich nach Angaben von Erwin Gräml wieder sehr im Rettungsdienst eingebracht. 2016 rückte er an den Standorten Sulzbach-Rosenberg und Vilseck zu insgesamt 9977 Einsätzen aus und legten dabei 313 707 Kilometer mit den Fahrzeugen zurück. Der Anteil der Ehrenamtlichen daran lag bei 6685 Stunden, 2015 waren es noch 8667. Laut Gräml sind dreieinhalb Vollzeitstellen im Rettungsdienst durch Ehrenamtliche besetzt worden. Zusätzlich brachten die Bereitschafts-Mitglieder 1380 Stunden in die Ausbildung ein. Bürgermeister Michael Göth würdigte das Ehrenamt. Ohne dieses "würde in einer Stadtgesellschaft wie Sulzbach-Rosenberg wenig oder gar nichts gehen", sagte er. Ähnlich drückte sich BRK-Vorsitzender Gerd Geismann an: "Die Bereitschaft Sulzbach-Rosenberg ist ein großer Pfeiler im Kreisverband, ihre Mitglieder sind im Namen der Menschlichkeit unterwegs." (san)

Der bisherige Leiter der BRK-Bereitschaft, Erwin Gräml, freute sich über das Engagement der Mitglieder. Seinen Worten nach hatten die Aktiven mehr als 30 000 Stunden erbracht, "weil viele Bereiche nicht erfasst worden sind". Taktischer Leiter Stefan Walter sprach von 49 Sanitätsdiensten mit 786 Stunden. "Im Schnitt war das ein Sanitätsdienst pro Woche", schlüsselte er die Zahlen auf. Häufig waren die BRK-Helfer bei Sportveranstaltungen, unter anderem auch im US-Südlager in Vilseck, zugegen. Sowohl beim Frühlingsfest, als auch beim Annabergfest und beim Kirwa-Warm-Up waren sie präsent, genauso aber bei kleineren Veranstaltungen wie Fronleichnam. Die Unterstützungsgruppe Rettungsdienst hatte laut Walter ein etwas ruhigeres Jahr. Für sie waren es 58 Einsätze und damit 27 weniger als 2015.Der taktische Leiter der Bereitschaft erwähnte fünf Einsatzübungen, wovon drei mit Feuerwehren absolviert wurden. Die beiden anderen Trainings waren bei der Firma Kurz und im Auerbacher Krankenhaus. Bei der Aus- und Fortbildung war der Digitalfunk ein großes Thema. Allein dazu hatte es 2015 sechs Ausbildungsabende gegeben. "Jetzt ist der Digitalfunk da, wir bleiben am Ball und bilden uns laufend fort."Die dynamische Patientensimulation diente nach Angaben des taktischen Leiters dazu, auf größere Einsätze vorbereitet zu sein. Das Team der realistischen Notfalldarstellung absolvierte zwölf Termine, unter anderem für die Abschlussprüfung des Sanitätskurses. Der bisherige Bereitschaftsleiter Erwin Gräml ergänzte, dass Helferinnen bei fünf Blutspendeterminen dabei waren und rund 500 Stunden dafür leisteten. In Erster Hilfe seien im vergangenen Jahr 300 Leute ausgebildet worden.Ebenso erwähnte er den Bereich soziale Arbeit, der auch Behinderten- und Seniorenveranstaltungen umfasst. Im Zuge eines großen AED-Projektes wurden laut Gräml über 20 öffentlich zugängliche Defibrillatoren im Landkreis installiert. "So kann die Bevölkerung bei einem plötzlichen Herzstillstand rasch helfen."Geehrt wurden verdiente Bereitschaftsmitglieder: Astrid Jobst, Kevin Luber, Sandra Scharl (für jeweils fünf Dienstjahre), Horst Kaufmann (zehn Jahre), Dr. Michael Scherer (20 Jahre), Stefanie Hierl (25 Jahre) und Hans-Peter Gertler (45 Jahre).