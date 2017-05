Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Am Samstag schwingt er mal nicht den Kochlöffel, auch wenn er es gerne täte. Seine Hand wird für etwas anderes gebraucht: schütteln und auf Schultern klopfen. Bürgermeister Michael Göth feiert seinen 50. Geburtstag, und gefühlt macht sich am Samstag um 10 Uhr die halbe Stadt auf den Weg ins Rathaus. Dort gibt es einen kleinen Empfang und eben für jedermann die Gelegenheit, dem Stadtoberhaupt zu gratulieren.

Politische Familie

Viele politische Weggefährten von der SPD werden dabei sein, aber auch die Stadtratskollegen von der CSU. Auch wenn diese vor wenigen Tagen offiziell den Wahlkampf eröffnet haben. Das Tauziehen um den Bürgermeisterposten (die Wahl findet am 14. Januar 2018 statt) spielt am Samstag für ein paar Stunden mal keine Rolle. Beim Geburtstag geht es ja meistens auch um Wünsche. Einen großen hat Michael Göth: "Das Bürgermeister-Sein ist für mich Berufung", sagt er und münzt seinen persönlichen Traum sofort in Erfordernisse des Gemeinwohls um. Dass die Entwicklung des Maxhütten-Areals vorangetrieben, die Innenstadt aufgemöbelt sowie die Schulen und Kindertagesstätten auf Vordermann gebracht werden können - das ist es, was sich Göth zum Geburtstag für die Stadt wünscht.Der Jubilar stammt aus einer politischen Familie, die in der Maxhütten-Siedlung am Tafelberg daheim war. Sein Tauf- und Firmpate hat ihm das kommunalpolitische und sozialdemokratische Gen quasi in die Wiege gelegt. Onkel Hans Göth war von 1964 bis 1988 Bürgermeister in der Herzogstadt. 24 Jahre später, im Januar 2012, folgte ihm sein Neffe ins Amt. "Die Familie ist mir nach wie vor sehr wichtig", betont der Bürgermeister. Er meint damit natürlich in erster Linie seine Frau Elisabeth, mit der er - sobald es der Beruf irgendwie zulässt - gerne Südtirol durchstreift. Der Gardasee hat es ihm angetan, die Dolomiten sowieso.Gut möglich, dass es am Samstag ein bisschen eng zugeht im Rathaus. Göth ist immerhin Mitglied in rund 50 Vereinen. Die Gratulanten werden ihm nicht nur alles Gute wünschen, sondern auch Rückenwind geben für die nächsten Monate.