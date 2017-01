Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.01.2017

Verspätetes Weihnachtsgeschenk oder gut gemeinte Zuwendung? Die Bezeichnung ist egal, hier zählen die Resultate. Schon zum wiederholten Mal bedenkt die Cossäth-Körting-Stiftung soziale Einrichtungen mit einer stattlichen Spendensumme. Fünf Institutionen dürfen sich aktuell über insgesamt 22 000 Euro an Spendengelder freuen.

Jährliche Erträge

Überbringer dieser frohen Botschaft war der ortsansässige Steuerberater Jürgen Wyrobisch, der als Vorstand beziehungsweise Kurator die Stiftung von Ilse Cossäth, eine Tochter des in Hameln beheimateten Gummi-Fabrikanten Otto Körting, verantwortungsvoll betreut. Zweck der Stiftung ist die Verwendung der jährlich zur Verfügung stehenden Erträge für soziale Zwecke. Nun freuten sich über die Zuwendungen das Ernst-Naegelsbach-Haus (4000 Euro), Sternstunden e. V. (2000 Euro); Caritasverband Bayreuth/Auerbach (8000 Euro), Sozialdienst katholischer Frauen (4000 Euro) sowie das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland (4000 Euro).Wie Jürgen Wyrobisch bei der Übergabe der finanziellen Hilfen betonte, sei die Cossäth-Körting-Stiftung seit 2005 als rechtsfähige öffentliche Stiftung des bürgerlichen rechts anerkannt. Sie hat ihren Sitz in Sulzbach-Rosenberg. Zweck der Stiftung sei es, bedürftige Kinder und alte Menschen durch einmalige oder monatliche Beiträge zum angemessenen Lebensunterhalt zu fördern. Die Zuwendungen werden jährlich verteilt. Bereits seit 2005 werden pro Jahr zwischen 12 000 und 20 000 Euro ausgeschüttet. In den Räumen der SRZ-Redaktion zeigten sich die Vertreter der sozialen Einrichtungen dankbar für die großzügige finanzielle Unterstützung. Bei ihren Schilderungen unterstrichen sie die sinnvolle Verwendung der Gelder, die stets nach Bedarfsprüfung unbürokratisch eingesetzt werden. So könne auch bei akuten Notfällen wirkungsvoll und schnell geholfen werden. Die Spenden fließen unter anderem in schulische Ausbildung, Hilfen zur Alltagsbewältigung, Fahrtkostenerstattung, Unterstützung von Senioren, Ausbildungsbeihilfen, Fortbildungen oder Krankenfürsorge. Generell werde geholfen, wo es an staatlichen oder sonstigen Zuwendungen mangle.