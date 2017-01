Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

In Leipzig geboren und aufgewachsen, landete er nach einer dramatischen Flucht über London und einem Ingenieurstudium in Koblenz schließlich 1972 in Sulzbach-Rosenberg. Lange Jahre arbeitete er im Fernmeldebereich der Post und bei der Deutschen Telekom. Seit 1977 ist Fischer Mitglied der CSU und schon über 15 Jahre als Kreisgeschäftsführer tätig. Neben der Kommunalpolitik gilt seine Leidenschaft der Musik: Seit Jahrzehnten schreibt er Konzertkritiken für diese Zeitung, hat selbst 20 Jahre den Kirchenchor von Herz Jesu Rosenberg geleitet und ist künstlerischer Leiter der Kammermusikreihe der Volkshochschule. Als sein "musikalisches Austragshäusel" bezeichnet er die Leitung des Kirchenchores in Großschönbrunn, die er seit 2008 innehat.Vor allem Gesundheit und viel Schaffenskraft wünschten ihm die Gäste aus Politik und Musik. Einen heißen Wunsch hat Fischer noch für die nächsten Jahre: Er will endlich seine Dissertation fertigstellen. Titel: "Die Modifikation der contra-medysen Verzwispelung".