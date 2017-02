Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

17.02.2017

1

0 17.02.2017

Die CSU will in Sachen Ausstattung der Feuerwehren so richtig Gas geben. Nach einer Visite hieß es: "Wir werden da nicht mehr länger zuschauen."

In der Fürsorgepflicht

Mittel in den Haushalt

Die CSU Sulzbach-Rosenberg um Ortsvorsitzenden Dr. Patrick Fröhlich und 2. Bürgermeister Günter Koller setzte die Besuche bei wichtigen Einrichtungen in der Stadt fort. Nach Polizei, BRK und Altenheim Ende 2016 waren die CSUler nun bei den Wehren in Sulzbach-Rosenberg und Großalbershof zu Gast. Besuche in Rosenberg und Siebeneichen werden folgen, hieß es dazu in einer Pressemitteilung."Wir sind froh, dass wir viele ehrenamtliche Feuerwehrleute haben. Sie gewährleisten Sicherheit und setzen sich nicht nur im Notfall für die Gesellschaft ein. Damit übernehmen sie eine wichtige städtische Pflichtaufgabe, für die sie angemessene Ausrüstung von der Stadt benötigen", sprachen die Stadträtinnen Marga Klameth und Evi Rauch den Feuerwehrvertretern ihren Dank aus.In besagter Notiz berichtet die CSU, dass 2. Bürgermeister Günter Koller sich bei Kommandant Armin Buchwald und Vorsitzendem Thomas Wiesent nach der derzeitigen Situation der Technik und der Ausrüstung erkundigt habe. Dabei erfuhr er insbesondere von zwei Problemen: Zum einen werde für den alten Erkundungskraftwagen aus dem Jahr 1981 Ersatz benötigt. "Zweck ist das Heranbringen von Mannschaft an die Einsatzstellen, im ABC-Zug dient das Fahrzeug als Erkunder für Mess- und Spüraufgaben im Landkreis sowie für die Einsätze der Feuerwehr", schilderte Buchwald.Ferner fehlten der Sulzbach-Rosenberger Wehr mindestens vier explosionsgeschützte Digitalfunkgeräte. "Als Kommandant sehe ich mich in der Fürsorgepflicht und muss ihnen größtmögliche Sicherheit in Einsatz, Übung und Ausbildung bieten. Dazu gehört auch die notwendige feuerwehrtechnische Grundausstattung", so Buchwald gegenüber der CSU-Delegation in aller Deutlichkeit.Auf ihrer zweiten Station in Großalbershof erfuhren die CSUler zunächst von einem erfreulichen Durchschnittsalter der Aktiven um die 35 Jahre. Gleichzeitig jedoch erschreckte die technische Ausstattung der Wehr die Kommunalpolitiker."Das Feuerwehrbedarfsgutachten sowie alle Fachleute betonen, dass wir eine einsatzfähige, kleine Wehr in Großalbershof benötigen. Damit haben wir als Stadt dies auch zu gewährleisten. Wir können nicht einerseits Jahr für Jahr Hunderttausende in Kultur und Museen stecken und andererseits eine benötigte Feuerwehr ohne Fahrzeug und mit einem Anhänger aus den 50er Jahren im Regen stehen lassen. Dies werden wir uns so nicht länger anschauen", betonten Stadtrat Florian Bart, JU-Vorsitzender Maximilian Klose und CSU-Geschäftsführer Stefan Frank.In diesem Zusammenhang werde die CSU den Bedarf der Wehr in Siebeneichen prüfen und gegebenenfalls die Einstellung entsprechender Mittel in den Haushalt einfordern.Diese Punkte werde die Fraktion direkt in den Stadtrat einbringen. "Da der Bürgermeister meint, nettes Lächeln genügt, werden wir eben im Interesse der Stadt die wichtigen und richtigen Dinge selbst durchsetzen. Politik wird im Rathaus gemacht, nicht auf einem Pressefoto", machte Vorsitzender Fröhlich in der Erklärung deutlich.