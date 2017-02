Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Der Schnee auf dem Platz glitzert in der warmen Nachmittagssonne. Hermann Dehling muss nicht aufs Thermometer schauen, um zu wissen: Die Saison ist zu Ende. Jetzt kommt der Frühling. Der Eisplatz wird seinen Sommerschlaf antreten. Genutzt wird das Areal aber trotzdem, allerdings anderweitig.

Jeden Tag neu spritzen

Helferessen zum Abschluss

Verleih läuft super In Eigenregie hat die Eisplatz-Initiative Regale gebaut, um die zahlreichen Schlittschuhe, die die Wintersportler ausleihen können, unterzubringen. "Wir haben Schlittschuhe von Größe 27 bis 48", erklärt Sonja Prochaska. Inzwischen ist der Bestand auf rund 200 angewachsen. Plachetka hat die Erfahrung gemacht, dass der Verleih bei den Besuchern super ankommt. "Viele nutzen das wirklich sehr gerne."



Den Eintritt hält die Initiative bewusst sehr moderat: Kinder zahlen 50 Cent, Erwachsene einen Euro. Dafür können sie an Eislauf-Tagen den Platz von 14 bis 18 Uhr nutzen, wenn's dunkelt, wird das Flutlicht eingeschaltet. Wer Schlittschuhe ausleihen will, zahlt einen Euro. Mit dem Erlös aus Kiosk-Verkauf, Eintritten und Schlittschuh-Verleih schaffen die Eisplatz-Freunde dann wieder Sachen an, die den Kufenflitzern zugute kommen: neue Schlittschuhe zum Beispiel oder Gleiter (ein Euro pro Stunde), mit denen die Kleinen ihre erste Versuche auf der spiegelglatten Fläche machen. "Von den Gleitern könnten wir noch zehn haben", sagt Plachetka angesichts der großen Nachfrage nach den Eismännern.

Eisplatz-Team seit 2004 im Einsatz

100 Hände packen zu - Angemerkt von Kristina Sandig Vom bürgerschaftlichen Engagement ist gerne die Rede, bei der Eisplatz-Initiative wird es gelebt. Rund 50 Freiwillige gehören dazu. Das sind 100 Hände, die zupacken. Und zwar kräftig. Ob beim Eismachen, im Verkauf, beim Kassieren des Eintritts oder beim Verleih der Schlittschuhe, ob Alt, ob Jung: Jeder bringt sich mit dem ein, was er kann.



Zugute kommt das Engagement der Eisplatz-Initiative einer Vielzahl von Bürgern: Familien mit Kindern, Jugendlichen, Großeltern mit ihren Enkeln und natürlich Menschen, die sich aufgrund ihres geringen Einkommens kostspielige Freizeitaktivitäten schlicht nicht leisten können. Sogar Flüchtlinge sind schon mit einer Betreuerin auf die Eisbahn gekommen, um dort das Schlittschuhfahren zu lernen.



Für all jene, die hinter dem Projekt stehen, bedeutet der Eisplatz jede Menge Arbeit. So muss bei passendem Wetter, allabendlich, wenn die Kufenflitzer längst nach Hause gegangen sind und im Warmen sitzen, das Eis wieder für den nächsten Tag aufbereitet werden. Während sich die Wintersportler auf der Eisfläche tummeln, stehen die Frauen im Kiosk und verkaufen heiße Wiener und wärmende Getränke. Das ist Zeit, die Ehrenamtlichen für andere opfern. Die Eisplatz-Initiative ist eine Bereicherung für die Stadt, ist Bürgersinn im besten Sinne.

"Die Saison ist zu Ende", sagt Eismeister Hermann Dehling. Die Plusgrade werden das Eis bald zum Schmelzen bringen, für die Eisplatz-Helfer ist dann Saubermachen angesagt. Sie räumen die zahlreichen Leih-Schlittschuhe aus den Regalen und packen sie in Kisten. Den Sommer über werden sie im Pavillon gelagert, wo an Eisplatz-Tagen heiße Wiener, Kaffee, wärmender Tee, Kinderpunsch, andere Getränke und Gummibärchen stückweise verkauft werden. Wann der Eisplatz geöffnet ist, hängt vom Wetter ab. "Wir hatten schon so milde Winter, dass kein einziges Mal offen war", erklärt Dehling. 2007 zum Beispiel war dies der Fall. In der Saison 2015/16 waren es drei Tage."Heuer war es super", freut sich der Eismeister, auch wenn das für die Ehrenamtlichen immer eine Wahnsinnsarbeit ist. Um den Platz vorzubereiten, sollte der Untergrund schon gefroren sein. Dann wird Wasser eingefüllt. "Bis der Platz voll ist, dauert das 12 bis 15 Stunden", sagt er. Das ist die Aufgabe der Männer.Die Frauen räumen derweil die Schlittschuhe ein und richten den Kiosk für den Verkauf her. An Eisplatz-Tagen müssen die Männer wieder ran, wenn die Kufenflitzer wieder daheim sind. "Der Platz wird jeden Tag abgekehrt und neu gespritzt", erläutert Dehling. "Am nächsten Tag soll wieder alles blitzeblank sein." Angesichts der Schneemassen im Januar war das mitunter schon ganz viel Arbeit. "Wenn wir mit der Hand den Platz abräumen, sind da schon mal 10 bis 15 Leute im Einsatz." Dehling, aber auch Sonja Plachetka sind dankbar, dass die Firma Balleisen mit einem Räumer aushilft. "Damit wurde heuer zweimal die Eisfläche abgeräumt", sagt Dehling.Heuer war der Eisplatz an 18 Tagen offen, zum ersten Mal am 7. Januar. Bunt gemischt ist das Publikum, Familien mit kleinen Kindern genauso wie Jugendliche und Großeltern, die sich ebenfalls mit den Enkeln aufs Eis wagen. "Am Wochenende kommen ganz viele Kinder mit ihren Eltern", sagt Dehling. Nicht selten parken die Autos dann bis zum ehemaligen Comet-Markt. Nicht nur Leute aus Sulzbach-Rosenberg nutzen den Platz, auch aus dem Landkreis und aus Amberg kommen viele. Sowohl die Förderschule als auch das Amberger Erasmus-Gymnasium hielten dort ihren Wintertag ab. Pro Eistag sind drei bis vier Helfer im Einsatz, die sich um alles kümmern.Hermann Dehling erinnert sich an eine hervorragende Eissaison: Im Winter 2010/11 war an 31 Tagen offen. "Das war ein strenger Winter", sagt der Eismeister, verhehlt aber nicht, dass es mit der Arbeit "ganz schön happig" war. Seine Frau Ilse hilft ebenfalls tatkräftig mit. Sie kümmert sich um die Getränke. "Da muss man auch planen und einschätzen können, wie viel man braucht", sagt Sonja Plachetka anerkennend.Hermann Dehling lässt seine Blicke über den Eisplatz schweifen. "Es wird wärmer, jetzt dürfte es vorbei sein." Spätestens im März räumen die Ehrenamtlichen auf, säubern den Platz, putzen und motten die Schlittschuhe und Gleiter ein. "Wenn wir alle zusammenhelfen, ist das in ein paar Stunden erledigt", sagt Sonja Plachetka. Als Dankeschön gibt's für alle Mitstreiter ein Helferessen zum Saisonende. Verwaist ist der Eisplatz dennoch nicht, denn von 1. April bis 31. Oktober nutzen ihn die Bogenschützen. (Angemerkt/Hintergrund)Sulzbach-Rosenberg. Seit 2004 kümmern sich Ehrenamtliche um den Eisplatz, dieser Initiative gehören rund 50 Helfer an. Den damals brachliegenden Eisplatz an der Schwedenmühle zu beleben, war eine der Anregungen aus dem Projekt "Soziale Stadt", erklärt Sonja Plachetka. Elisabeth Scherer setzte sich dafür ein, die Arbeiterkameraden, die Waldfreunde und auch die SPD unterstützten damals die Initiative, die aus "Wir in Rosenberg" hervorgegangen ist. Plachetka erinnert sich zurück an die Anfänge: "Die Männer haben den Pavillon aufgebaut, wir Frauen haben Marmelade eingekocht und verkauft, ein Sparschweinchen aufgestellt, um Spenden zu sammeln." Im Dezember 2004 eröffneten die Ehrenamtlichen schließlich den Eisplatz.Sonja Plachetka freut sich heute noch, dass damals so viele Menschen dem Aufruf gefolgt waren, der Eisplatz-Initiative Schlittschuhe zu spenden, damit diese verliehen werden können. "Das war echt super." Sie ist mit dem Fahrrad zur Eisbahn gekommen, im Korb auf dem Gepäckträger hat sie zwei Paar Schlittschuhe. "Die habe ich heute bekommen", sagt sie überglücklich.