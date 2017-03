Deutsch-amerikanisches Freundschaftstreffen im Heldrich-Saal in Forsthof bringt Nationen immer ...

13.03.2017

Begeisterung überall, bei Amerikanern und Deutschen: ein herrliches bayerisches Büfett, viele Oberpfälzer Brauchtumstänze, ein mitreißender Showtanz. Die Organisatorin hatte wieder alles richtig gemacht.

Dementsprechend voll präsentierte sich der Gasthof Heldrich in Forsthof - zu Spitzenzeiten füllten wohl rund 200 Personen den Saal. Zum 10. Deutsch-amerikanischen Freundschaftsdinner hielten sich die beiden Nationen zahlenmäßig die Waage. Christl Pelikan-Geismann freute sich über den Besuch von Brigadegeneral Anthony Aguto, Colonel Wiliam Lindner, der Paratroopers vom Airborne Field Artillery Regiment mit ihrem Chef Captain Joseph D'Elia und der 27. US Army Military Police mit Kommandeurin Captain Jessica Nestor sowie Franz Zeilmann.Als Gäste begrüßte sie besonders auch Colonel Andrew Powell, die Lieutenant Colonels Shannon Shaw und Jeffrey Shaw, Chefarzt Dr. Walter Luyken vom St.-Anna-Krankenhaus und viele Angehörige der Streitkräfte. "Diese Dinners sind ein Schritt in die richtige Richtung", stellte die Organisatorin fest, das gegenseitige Verständnis wachse und es hätten sich schon viele wertvolle Freundschaften entwickelt. Das üppige Büfett von Küchenchef Michael Heldrich lockte die Gäste stundenlang zum Besuch, und zwischendrin sorgten die Birgländer mit Vortänzer Manfred Grädler für enorme Stimmung bei den Gästen aus Übersee. Die Überraschung kam fast zum Schluss: Mit ihrem Showtanz aus dem Musical "König der Löwen" faszinierte die Garde der Knappnesia den Saal - die Amerikaner wollen jetzt das ganze Tanz-Angebot sehen, ließen einige Vertreter verlauten. Nach dem Riesen-Applaus forderten die Birgländer alle Gäste zum Volkstanz auf, und der Abend blieb unvergesslich für die Amerikaner, die sich bestens mit den deutschen Besuchern unterhielten.