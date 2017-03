Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Die Flüchtlinge kommen aus dem Irak, Iran, Syrien, Eritrea, Afghanistan oder anderen Ländern. Jeder von ihnen hat ein individuelles Schicksal, aber die Herausforderungen, mit denen ihre ehrenamtlichen Helfer konfrontiert werden, sind sich sehr ähnlich.

Deshalb haben die Migrationsberatung und die Soziale Beratung für Asylsuchende des Diakonischen Werks jetzt die Ehrenamtlichen im Bereich Asyl- und Migrationsarbeit eingeladen. Zusammen mit ihnen sammelten Gertrud Strauß, Angelika Brandt, Silke Jüstel und Christa Hirsch Punkte zu den Themen "Wo es brennt, wo es hakt" und "Wo es fehlt, was es braucht".Schwierigkeiten gibt es demnach vor allem bei der Versorgung mit Wohnungen, bei der Arbeitssuche und beim Geld. Außerdem haben die Ehrenamtlichen Fragen zum Asylrecht und zu Abschiebungen. Viele fühlen sich von der Vielzahl der Aufgaben überfordert. Sie wünschen sich Verstärkung durch mehr Flüchtlingspaten und allgemein mehr Informationen. Diese ganz unterschiedlichen Herausforderungen konnten nicht ausführlich behandelt werden.Deshalb soll dieses Treffen der Beginn einer Veranstaltungsreihe zur besseren Betreuung der Ehrenamtlichen sein. Angestrebt wird alle drei Monate eine Begegnung. Eine Stunde lang wird ein Experte zu einem der Probleme sprechen; danach gibt es die Möglichkeit zum Austausch.Aber nicht nur über die vielfältigen Schwierigkeiten wurde gesprochen. Die ehrenamtlichen Helfer berichteten auch sehr viel Positives. Sie lernen Menschen und Kulturen kennen und erfahren Dankbarkeit und Respekt. Als besonderen Höhepunkt erzählten sie von ein gesundem Baby, das in einer Flüchtlingsfamilie geboren wurde. Ein Riesenerfolg war es, als junge Afghanen, die sie betreuen, einen Ausbildungsplatz fanden. Stolz und glücklich sind sie, wenn die Neubürger in Sportvereinen und kirchlichen Gruppen Fuß fassen."Nehmen Sie die Highlights mit, und wir probieren, die Probleme nach und nach gemeinsam zu lösen", sagte Strauß zum Abschied und gab jedem Ehrenamtlichen als kleines Dankeschön und zur Aufmunterung eine blühende Tulpe mit.