Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

03.03.2017

5

0 03.03.2017

"Viel Neues kann entstehen, wenn Kulturen zusammenfinden", sagt Jan-Philipp Wiesmann. Der Musiker und seine Kollegen von Django 3000 engagieren sich in Sulzbach-Rosenberg als Paten.

Anfänge vor fast 30 Jahren in Belgien "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage ist ein europaweites Demokratie-Netzwerk und hatte seine Wurzeln vor fast 30 Jahren in Belgien", erklärte Andrea Glaubitz von der regionalen Koordinierungsstelle, die dort ehrenamtlich im Vorstand tätig ist.



Als damals in Belgien die Gewalt gegen Menschen aus anderen Ländern zunahm, organisierten sich junge Leute und Mitarbeiter in der Jugendarbeit, um dem stärker werdenden Rassismus etwas entgegenzusetzen. "Sie begannen, Schulen in Orte zu verwandeln, an denen Rassismus keinen Platz findet", sagte die Referentin. Damit werde dafür gesorgt, dass niemand wegen seiner Herkunft, Hautfarbe, Sprache, sexuellen Orientierung oder Religion verletzt, benachteiligt oder ausgeschlossen werde.



Diese Idee werde mittlerweile in fünf Ländern umgesetzt. In Deutschland gehörten mehr als 2000 Schulen diesem Netzwerk an, in Bayern 380 Schulen und in der Oberpfalz mittlerweile 78. Bundesweit existiere die Aktion seit gut 20 Jahren. Seit 2014 trage sie der Bayerische Jugendring im Freistaat, und seit 2015 sei der Bezirksjugendring Oberpfalz die Koordinierungsstelle für die Schule der Region, so die Verantwortliche. (lz/bba)

Als dritte Schule im Landkreis darf das Berufliche Schulzentrum Sulzbach-Rosenberg den Titel "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" tragen. Landrat Richard Reisiger dachte da sofort an die Zeit, als Flüchtlinge auf dem Areal der Berufsschule untergebracht waren: "Das hat gut und problemlos geklappt."Bürgermeister Michael Göth lobte bei der Verleihungsfeier die Signale der jungen Leute gegen Intoleranz und Rassismus. Die Stadt Sulzbach-Rosenberg habe in der Vergangenheit schon wiederholt Zuwanderer aufgenommen und sie integriert.Oberstudiendirektor Bernhard Kleierl hob hervor, dass dieser Titel das Berufliche Schulzentrum ins größte Schulnetzwerk in Deutschland bringe. Es sei eine Verpflichtung, für Toleranz und gegen Rassismus einzutreten. Beim ersten Netzwerktreffen am Donnerstag, 9. März, in Flossenbürg werden Schüler der Berufsschule teilnehmen. Der Schulleiter erwähnte auch das problemlose und konfliktfreie Miteinander mit fünf Berufsintegrationsklassen aus jungen Flüchtlingen.Über Kulturamtsleiter Fred Tischler und mit Hilfe der Sozialpädagogin Sabine Prün kam der Kontakt zu Django 3000 zustande. Die Band aus dem Chiemgau machte sich mit fetziger Musik und außergewöhnlichen bayerischen Texten einen Namen. Gleich nach der ersten Anfrage sagten Michael Fenzl, Kami Müller, Florian Starflinger und Jan-Philipp Wiesmann zu, die Patenschaft für das Berufsschul-Projekt "Schule gegen Rassismus" zu übernehmen.Für den Jugendförderverein Megaphon, der aus ehemaligen und aktuellen Berufsschülern besteht, sei die Aktion ein wichtiger Schritt und ein Zeichen der Solidarität junger Menschen, sagte die Vorsitzende Verena Schneider. Die Verleihung des Titels sei erst der Anfang. Drei Auszubildende als Kauffrauen im Büromanagement, Vera, Melda und Lena, lasen anschließend die Selbstverpflichtung der Schule vor. Dabei geht es um Projekte und Initiativen, um Diskriminierung zu überwinden, und um Wege der Wertschätzung und des gegenseitigen Respekts.