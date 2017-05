Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

11.05.2017

6

0 11.05.2017

Es gab Probleme beim Subunternehmer mit den Fundamenten, aber jetzt läuft die neue Ampelanlage in der Hofgartenstraße: Sie bringt durch die besser erkennbaren Lichtzeichen mehr Sicherheit an den Fußgängerüberweg, der jetzt wieder an die alte Stelle vor der ehemaligen Apotheke zurückverlegt werden kann. Das Staatliche Bauamt investierte rund 30 000 Euro. Bild: Gebhardt