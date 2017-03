Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

26.03.2017

Schon in der sechsten Klasse gewann Dominik Brunner den Mathe-Wettbewerb des HCA-Gymnasiums. Spätestens da bemerkte der heute 16-Jährige sein Faible für die Mathematik. Am Bayerischen Landeswettbewerb Mathematik (LWMB) nahm er dieses Jahr schon zum dritten Mal teil.

Warum er seine Freizeit auch für schwierige Matheaufgaben opfert? "Da hat man Aufgaben, bei denen man an sein Limit gehen muss. Wenn man die dann schafft, ist das wirklich cool", sagt er lächelnd. Zum zweiten Mal in Folge gelang Dominik ein perfektes Ergebnis: Zwölf von zwölf Punkten. Über 1100 Schüler hatten ihre Beiträge eingesandt. Nur 23 davon erreichten in der zweiten Runde die volle Punktzahl. Schulleiter Oberstudiendirektor Dieter Meyer gratulierte zu dieser wiederholten großartigen Leistung. Auf die Frage, wie man es schafft, so erfolgreich zu sein, antwortet Dominik: "Man muss sich einfach voll drauf einlassen und immer wieder über die Aufgabe nachdenken - und extreme Arbeitsbereitschaft zeigen." Der Preis ist eine Einladung zum Mathematik-Seminar in Würzburg. "Dort trifft man abgefahrene Leute", freut sich Dominik.Nächstes Jahr kommt er in die elfte Klasse und darf somit nicht erneut beim LWMB mitmachen. Vielleicht nutzt er aber die Möglichkeit, eine Teilnahme beim Mathematik-Bundeswettbewerb als Seminararbeit einzureichen. Und was kommt nach dem Abi? "Am ehesten etwas aus dem naturwissenschaftlichen Bereich studieren, oder mit Computertechnologie" Aber eines ist sicher: Egal, wie er sich entscheidet, mit Dominik muss man rechnen.