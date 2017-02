Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

07.02.2017

4

0 07.02.2017

Beim Staubsaugen gestolpert, beim Kirschenpflücken von der Leiter gefallen, auf der Treppe gestürzt: Nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts passieren pro Jahr rund 3,15 Millionen Unfälle im Haushalt. Sind die eigenen vier Wände gefährlicher als der Straßenverkehr?

Drei Fragen an Erwin Gräml, der die BRK-Bereitschaft Sulzbach-Rosenberg leitet.Erwin Gräml: Das lässt sich nicht sagen, weil der Rettungsdienst häusliche Unfälle nicht gesondert ausweist. Man kann aber eindeutig sagen: Unfälle im häuslichen Bereich sind häufiger als im öffentlichen Raum. Man nimmt immer an, die meisten Unfälle passieren auf der Straße. Das stimmt nicht. Die Wahrscheinlichkeit, daheim einen Unfall zu haben, ist wesentlich höher.Häusliche Unfälle passieren häufig aus Leichtsinn oder Unachtsamkeit. Man stürzt, weil man beim Fensterputzen eine ungeeignete Steighilfe benutzt, man stolpert auf der Treppe. Nicht so häufig sind bei Erwachsenen Verbrennungen oder Verbrühungen. Bei Kindern kommt es häufiger vor, weil sie auf die heiße Herdplatte greifen, einen Topf vom Herd ziehen. Stromunfälle passieren, weil Isolierungen beschädigt sind. Oder die Leute steigen im Garten auf die Leiter, um Obst vom Baum zu holen, fallen runter und brechen sich was. Die Verletzungen bei Unfällen im häuslichen Bereich können leicht bis lebensbedrohlich sein. Häufig sind Brüche, bis hin zu Schädelbrüchen oder Wirbelsäulenverletzungen, die oft in Spezialkliniken behandelt werden müssen.Beim Handwerken kommt das immer mal wieder vor. Ich habe mir schon mit dem Schraubenzieher die Hand verletzt und den Hammer auf den Daumen gehauen. Das waren aber nur kleinere Verletzungen. Als Rettungsdienstler geht man an viele Dinge vorsichtiger ran. Wenn ich Reifen wechsle, dann sichere ich das Auto doppelt. Wenn man mal gesehen hat, wie jemand unter dem Auto eingequetscht wurde, dann wird man vorsichtiger.