04.05.2017

Den stellvertretenden Leiter der Stadtgärtnerei, Richard Eagan, befragte die SRZ zum zögerlichen Frühlingsanfang.

Richard Eagan: Ja sicher, wie jedes Jahr aufs Neue. Und wie man sieht, blühen ja allerorten die Tulpen, oder sind schon wieder am Verblühen. Wir haben große Beete mit insgesamt rund 10 000 Blumenzwiebeln in der Innenstadt, im Stadtpark oder an der Schwedenmühle angelegt.Die anhaltende Kälte ist kein Problem, für uns Gärtner oft sogar von Vorteil, weil das Wachstum draußen, etwa beim Gras, eher gebremst wird, was punktuell weniger Arbeit bedeutet. Außerdem verblühen die Tulpen später und der Sommerflor hält in den Gewächshäusern länger aus, bevor er ausgepflanzt wird. Für die Gärtner im Außeneinsatz wären wärmere Temperaturen aber sicher besser als Kälte und Graupel.Zurzeit laufen unsere Aktivitäten wie immer im Frühjahr auf Hochtouren mit Mäheinsätzen, Rosenschnitt, Mulcharbeiten oder Neuanpflanzungen, Bäume werden ausgelichtet und die Spielplätze aktuell sommertauglich gemacht. (oy)