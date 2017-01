Ehrung verdienter Männer bei St. Marien – Keine Verändrungen in der Führungsetage des Vereins

(lz/bba) Die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder der Kolpingsfamilie St. Marien stand bei der Jahreshauptversammlung des kirchlichen Vereins im Mittelpunkt: Paul Markl ist seit 70 Jahren Mitglied. Hans Reinhardt und Georg Schaller wurden für 65-jährige Zugehörigkeit mit Urkunde und Brotzeitkorb bedacht.

Alles einstimmig

1500 Euro für Pfarrei

Keine Veränderungen gab es in der Führungsetage, denn sowohl die beiden Vorsitzenden, Hans Schötz und Inge Lindenthaler, wurden einstimmig für die nächste Amtsperiode gewählt, als auch Kassiererin Irmgard Reisima-Renner, Schriftführerin Gabi Schötz, die Beisitzer Hans Falk, Franz Kogelbauer, Dietmar Meier und Elisabeth Meier sowie Konrad Sommer und Maria Köper als Kassenprüfer.Vorsitzender Schötz gedachte bei der Versammlung der verstorbenen Mitglieder Erich Miksch, Michael Hofmeister und Heinz Göppl. Weiter bedankte er sich beim Vorstand und Präses Walter Hellauer für die harmonische Zusammenarbeit.Vielfältige Veranstaltungen gestaltete die Kolpingsfamilie vor allem für die Pfarrei St. Marien mit: Schötz erinnerte an die Ewige Anbetung, die Misereor-Brotaktion, das Hochfest des Heiligen Josef, die Agape und Ölbergwache am Gründonnerstag, die Maiandacht, den Fronleichnamsaltar, Bittgänge, die Bezirkswallfahrt zum Annaberg, den Weltgebetstag, den Kolpinggedenktag oder das vierte Winter-Anna-Fest.Die wackeren Brater Peter Klughardt, Wolfgang Sporrer, Peter Wismeth, Markus Schötz und Florian Schleicher ermöglichten den Verkauf von 2500 Bratwürsten. Aus dem Erlös konnten über 1500 Euro der Pfarrei übergeben werden. Diese durfte sich auch über ein Wallfahrts-Vortragstaferl und eine tragbare Lautsprecheranlage freuen, die der Verein zum 30- jährigen Bestehen der Fußwallfahrt nach Gößweinstein aus dem Erlös der Altpapiersammlung spendierte.Der Vorsitzende schloss mit einem Zitat Adolph Kolpings: "Der Mensch muss einen bestimmten Zweck ins Auge fassen und dann mit allen Kräften darauf losarbeiten." Nach dem Kassenbericht lobte Kaplan Fenk das Engagement der Kolpingsfamilie St. Marien.