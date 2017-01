Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

20.01.2017

7

0 20.01.2017

An der Stallwand den Rücken dehnen, auf dem Bulldog den Kopf vor- und zurückschnellen lassen, in der Kirche mit den Füßen wippen - diese Ratschläge sorgen für viel Heiterkeit. 165 Landfrauen wollen erst einmal davon überzeugt werden, dass auch einfache Bewegungen dem Körper Gutes tun.

Der Mensch ist ein Läufer

Einfach "niat nougem"

Iss alles, aber in Maßen. Elfriede Kieners Strategie für die Ernährung

(hka) Das Landfrauenfrühstück, jeweils an zwei Orten im Landkreis, hat einen guten Ruf. Im Gasthof Heldrich in Forsthof folgte auf ein opulentes Büfett ein Vortrag, der gleich mehreren Kategorien zuzuordnen ist. Denn Elfriede Kiener, Rehatrainerin und Schmerztherapeutin aus Schwarzenfeld, beließ es nicht beim Reden. Mit Dehnen, Strecken, Beugen und Bücken zeigte sie ihren Zuhörerinnen "des, wos uns gout dout". Ihr Temperament und ihre witzigen Kommentare fesselten und unterhielten ihre Zuhörer bald zwei Stunden lang.Zwar ist ihr Credo "Sport macht glücklich", vom Fitness-Studio aber wollte Kiener die Landfrauen nicht um jeden Preis überzeugen. "Das Richtige aussuchen" an Ausgleich und Entspannung sollten sie, und dazu biete auch die Tätigkeit in Hof und Stall genügend Möglichkeiten. "Der Mensch ist ein Läufer", so die Therapeutin, verbringe aber viele Stunden des Tages und der Nacht sitzend und liegend, die Folge: Bewegungseinschränkungen. Radfahren, Treppensteigen, Wandern oder Joggen, jede Bewegung an der frischen Luft sei gut für Körper und Seele.Die Schulmedizin habe längst erkannt, erklärt die Rehatrainerin, dass Sport und Psyche ein unzertrennliches Paar sind. "Sport bringt den Stress aus dem Kopf raus", sagte sie, zählt dazu Entspannungsmethoden, aber auch eine Tasse Kaffee mit einer Freundin oder Musik. Zudem schütze körperliche Bewegung auch vor Alterserkrankungen wie Demenz und Depression, sei also eine wertvolle Investition."Niat nougem" rät sie, wenn nach einer Hüft- oder Kniegelenk-OP die Angst vor Schmerzen die notwendige Bewegung beeinträchtigt. Vor einem derartigen Eingriff empfiehlt sie eine "Sturzprophylaxe". Für ein stabiles Gleichgewicht gebe es eine einfache Übung: auf einem Bein stehen, dabei mit dem Fuß kleine und größere Kreise ziehen.Diese und auch andere Atem- und Streckübungen, im Sitzen mit geschlossenen Augen, im Stehen zusammen mit der jeweiligen Tischnachbarin sorgten für Heiterkeit im Saal. Elfriede Kiener will nicht überreden, aber sie kann mit viel Humor motivieren und überzeugen. Gefragt nach der richtigen Ernährung ist ihr Motto: "Iss alles, aber in Maßen." Diäten findet sie furchtbar, vegetarische Kost in Ordnung, vegane dagegen lehnt sie ab. Im zweiten Teil ihres Vortrages über "Schmerzfreie Lebensart" gab sie Ratschläge und zeigte Hilfen für Krebspatienten auf.Kreisbäuerin Brigitte Trummer dankte im Namen des Bauernverbandes Amberg nicht nur der Referentin, sondern auch den Wirtsleuten Heldrich für ein hervorragendes Frühstück als guten Start in einen informativen und heiteren Vormittag.