Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.03.2017

0 09.03.2017

Zum fünften Mal in Folge trägt die Pestalozzi-Grundschule den Titel "Umweltschule in Europa - Internationale Agenda 21-Schule". Bürgermeister Michael Göth, Schulrat Stephan Tischer sowie der langjährige Umweltbeauftragte der Schule, Gerd Blüchel, kamen zur Feier dieses Ereignisses. Blüchel hatte den Anstoß zur Teilnahme am Wettbewerb gegeben.

Viertklässler zeigten in einer Fotopräsentation die Aktionen zu den beiden Themen, die das vergangene Schuljahr geprägt haben. "Biologische Vielfalt in der Schulumgebung" umfasste die Pflege eines Gartens im Pausenhof sowie das Schulbienen-Projekt in Zusammenarbeit mit dem Bienenzuchtverein Sulzbach-Rosenberg. Im zweiten Schwerpunktthema "Solidarität und Mitverantwortung in der Einen Welt" organisierte die 4 a an der Schule eine Sammelaktion für "Weihnachten im Schuhkarton". 55 Päckchen gingen an notleidende Kinder in Osteuropa.Unter den Klängen der Eurovisions-Melodie zogen Kinder mit der Umweltfahne und Wunderkerzen ein, bevor Konstantin aus der 4 d die Europahymne auf der Geige spielte. Auch im laufenden Schuljahr beteiligt sich die Pestalozzischule wieder am Umweltwettbewerb. Dieses Mal dreht sich alles um die Themen "Lebensraum Wasser" und "Erneuerbare Energien".