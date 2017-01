Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Im August 2016 kam die öffentliche Bekanntmachung: Die Firma Ruag will eine Bleischmelz-Anlage am Annabergweg einbauen. Zahlreiche Einsprüche kamen, das Landratsamt verschob die für 13. Oktober angesetzte Erörterung. Am Donnerstag geht es jetzt (natürlich öffentlich) weiter.

Große Erwartungen Was erwartet sich der Bürger Zimmermann von der Erörterung? "Als erstes eine große Bürgerbeteiligung, die das öffentliche Interesse an diesem Vorhaben widerspiegelt. Des Weiteren eine klare Aussage darüber, wie der Betreiber gewährleistet, dass keine zusätzliche Bleibelastung durch die geplante Anlage entsteht, und dass dies zu jeder Tages- und Nachtzeit nachvollziehbar überwacht werden kann." Die Anlage stehe in einem dicht besiedelten Gebiet mit Kindergärten und Wohnraum in unmittelbarer Nähe. Deswegen müssten Betreiber oder Behörde absolut sicherstellen, dass keine Belastung für Mensch und Umwelt entstehe, Grenzwert hin oder her. "Hier erhoffe ich mir klare Aussagen von Betreiber und Genehmigungsbehörde." (ge)

Unsere Zeitung sprach zu der Thematik mit Peter Zimmermann, einem Kritiker des Vorhabens, der auch am Donnerstag wieder dabei sein will im Rathaussaal, wenn der Termin nun stattfindet. Wie sieht er die Sache seit damals?"Auch die Stadt spürte scheinbar Gegenwind in der Bevölkerung und hielt Anfang September eine Informationsveranstaltung im Rathaussaal. Leider war hier kein Vertreter der Firma Ruag anwesend, der konkrete Fakten über die geplante Anlage (Abluftfilter, kontinuierliche Überprüfung) nennen konnte", erinnert er sich. Einen Sinn hatte diese Informationsveranstaltung aber dennoch: Die Stadt, so schätzt es Zimmermann ein, wurde aufgrund der im Saal spürbaren Bedenken in die Pflicht genommen, über das normale Genehmigungsverfahren hinaus tätig zu werden und dafür zu sorgen, dass von dieser Anlage nahe dem Stadtzentrum keinerlei Gefahr für die Bevölkerung ausgehen darf. Die Stadt hatte dann, wie viele Bürger, eine offizielle Einwendung an die Genehmigungsbehörde des Landkreises gestellt."In der Zwischenzeit bemerkte ich im Innenhof der Ruag massive Baumaßnahmen. Aus diesem Grunde habe ich an der Bürgerversammlung am 5. Dezember Fragen nach Bautätigkeit, Nutzung und Sicherheitskonzept gestellt. Als Antwort habe ich erhalten, dass es sich um eine Lagerhalle für Bleibarren, Bleidraht, Geschosse für Luftdruckwaffen sowie Verpackungsmaterial handelt. Diese Halle wurde von der Stadt genehmigt", so Peter Zimmermann.In der Bürgerversammlung formulierte er: "Ich gehe davon aus, dass die Stadt im vollen Bewusstsein, dass hier Bleibarren eingelagert werden, die Lagerhalle genehmigt hat". Dies hätten die Verantwortlichen teils abgestritten, zum Teil ihm aber auch zugestimmt. "Einigkeit sah ich nicht. Beide Möglichkeiten wären aber zweifelhaft."Hier wünsche er sich mehr Aktivität seitens der Stadt, hier hätten bereits Gespräche mit dem Betreiber der Halle stattfinden müssen, um zu klären, ob beide Projekte in einem Zusammenhang stehen. Außerdem hätte man den Betreiber informieren sollen, dass es für die Stadt oberste Priorität habe, dass die geplante Bleischmelze keine zusätzliche Bleibelastung für die Umwelt darstelle. "Hier kann man sich nicht hinter Genehmigungsverfahren verstecken."Aus rechtlicher Sicht, so bilanziert Zimmermann, habe die Genehmigungsbehörde nichts falsch gemacht. Das Verfahren laufe vollkommen vorschriftsmäßig. Derzeit sehe es aber so aus, als ob sich die Aktivitäten nur darauf beschränkten. Denn außer dem offiziellen Einspruch habe die Stadt nichts unternommen, obwohl es bei der Hallen-Genehmigung durchaus Ansatzpunkte hätte geben können - dafür sei die Stadt zuständig. Konkrete Bedenken zur Anlage hat Zimmermann auch: "Nach Europäischer Richtlinie (RoHS) dürfen beispielsweise Elektrogeräte mit bleihaltigen Loten schon seit Anfang 2000 nicht mehr in den Handel gebracht werden. Selbst Europa hat hier die Gefahr für Umwelt und Mensch erkannt und gehandelt. Blei ist schon in milligrammatischen Dosen höchst gesundheitsschädlich."Aus diesem Grunde wäre auch hier ein Umdenken auf andere Materialien, die weder bei der Herstellung noch bei der Benutzung durch die Sportschützen eine Gefahr darstellen, längst überfällig. "Das wäre durchaus eine wirkliche Innovation made in Sulzbach-Rosenberg, die allen nutzen könnte"