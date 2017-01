Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

20.01.2017

4

0 20.01.2017

Irgendwie frustrierend, die ganze Angelegenheit. Vier Stunden Erörterung von 76 Einwendungen, zahlreiche Wortmeldungen, lange Aussagen von Gutachtern, und doch bleibt die eigentliche Frage ungeklärt: Wirkt sich die Bleischmelze gesundheitsschädlich aus? Im Rathaussaal saßen sich Antragsteller, Behörde und Einwender gegenüber. Dem Gesetz ist Genüge getan. Auch den Bürger-Sorgen?

Noch keine Entscheidung

Keine Probleme gesehen

Blei immer schädlich

Keiner zog zurück

Keine Anlage ist gleich. Gutachter Günter Knerr

Sie hatten dem Erörterungstermin große Bedeutung zugemessen. Rund 60 Einwender und besorgte Bürger kamen ins Rathaus und sahen eine ganze Phalanx von Beamten, Sachbearbeitern, Gutachtern und sonstigen Beteiligten vor sich. Regierungsrätin Kathrin Werner vom Landratsamt oblag es als Verhandlungsleiterin, das Prozedere ordentlich abzuwickeln - die Juristin machte ihre Sache gut.Sehr sachlich sorgte sie mit ihren Kolleginnen Melanie Seitz und Maria Reif dafür, dass alle Sprech-Berechtigten zu Wort kamen und kein Argument ungehört blieb. Sie stellte aber nochmals den vorgeschriebenen Weg klar: Es gehe nur darum, sich zu den Einwendungen zu äußern. Entscheidungen werde die Genehmigungsbehörde erst dann treffen, wenn sie die Argumente geprüft habe. Doch zunächst meldeten sich die Vertreter der Antragstellerin zu Wort, Eckart Schäff und Dr. Jürgen Süß von der Ruag Ammotec. Schäff erläuterte die Hintergründe, warum eine Bleischmelze am Standort Sulzbach-Rosenberg nötig sei. Die theoretische Auslastung von maximal 20 Tonnen pro Tag werde nie erreicht, realistisch seien hier maximal acht Tonnen. Die Anlage ("sie ist hier essenziell nötig") sei modern und erfülle alle Auflagen, auch zur Luft-Absaugung.Zum Zeichen, dass die Firma die Bedenken der Bevölkerung ernst nähme, machte Eckart Schäff ein Versprechen: Der zulässige Grenzwert der Emissionen nach Gesetzeslage betrage 2,5 Gramm Blei pro Stunde. Durch "technische Maßnahmen" werde man aber auf nur mehr 0,8 Gramm kommen, also lediglich ein Drittel des Vorgeschriebenen. Dann ging es vier Stunden lang um die Einwendungen: Die Bauplanung und die Lage des Betriebes am Ortsrand, seine Einstufung machten den Anfang, die Anzweiflung des neutralen Gutachtens schloss sich an.Günter Knerr als Gutachter der Landesgewerbeanstalt verteidigte sich auf Vorhaltungen von Einwender Heinrich Himsel gegen die Vorwürfe, sich zu stark an die ältere Bleischmelze am Ruag-Standort Fürth angelehnt zu haben: "Keine Anlage ist gleich!" Er erhielt Rückendeckung vom Fachreferatsleiter Umwelt, Norbert Herzing, der keinen Zweifel an der Neutralität erkennen konnte. Lärm und Luftverschmutzung stellten ebenfalls Argumente der Einwender dar, doch auch hier sahen die Gutachter keine Probleme. Die Einwender schon: Wenn schon 0,8 Gramm möglich wären, warum dann keine Null-Emission? Es gebe derzeit keine entsprechenden Filter für so kleine Teile, erklärte der Gutachter, und Kathrin Werner wies darauf hin, dass auch keine derartige gesetzliche Forderung existiere.Die Höhe des Kamins, die Verteilung der Emissionen über den Wind, das alles wurde ebenso angesprochen wie die Bodenbelastung: Einig zeigten sich die Einwender in der Forderung, jetzt und später neutral Bodenproben untersuchen zu lassen, um eine eventuelle Erhöhung zu dokumentieren. Walter Spies forderte das Landratsamt auf, seiner Fürsorgepflicht nachzukommen, doch hier hieß es: "Das können wir nicht verlangen, wenn die Vorsorgewerte eingehalten werden."Es werde Anfangs- und weitergehende Abluft-Kontrollen geben, versicherte das Fachreferat. Eine komplette Umweltverträglichkeitsprüfung sei allerdings im Vorfeld nicht erforderlich gewesen. Wie wirken sich die Schadstoffe aus? Dr. Martin Pöllath warnte, dass Blei auch in Spuren schon schädlich und aus dem Boden nicht mehr zu entfernen sei.Als alle Einwendungen behandelt worden waren, blieb festzuhalten, dass keiner der Antragsteller sein Papier zurückziehen wollte. Die Behörde wird nun alle vorgebrachten Bedenken prüfen und dann ihre Entscheidung bekanntgeben. Allerdings, und das klang die ganze Zeit durch: Werden alle Grenzwerte eingehalten, besteht Pflicht zur Genehmigung. (Angemerkt)

Streng nach Vorschrift

Von Joachim GebhardtMit den Sorgen ist das so eine Sache: Kein Gesetz erfasst die Bedenken der Menschen, die nicht auf Ankündigungen vertrauen. So blieb nach dem Marathon der Einwendungen im Rathaussaal eine schaler Nachgeschmack. "Keine gesetzliche Vorschrift", "nicht erforderlich", "im Rahmen der Vorgaben", hieß es oft, wenn die Bürger weitergehende Maßnahmen wünschten.Es offenbarte sich die Diskrepanz zwischen Mensch und Paragrafen: Neutrale Bodenproben wären eine gute Sache. Leider aber offiziell nicht erforderlich. Aber wenn jetzt ein Verantwortlicher sagen würde: Na gut, dann machen wir es halt trotzdem? Dann fühlten sich die Bürger ernst genommen. So bleibt für die Einwender nur die traurige Gewissheit, dass korrekt nach den Buchstaben entschieden wird: Auflagen erfüllt, Genehmigung unabdingbar. Kein Platz für ein "Aber". Und sei es noch so verständlich.joachim.gebhardt@oberpfalzmedien.de