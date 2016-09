Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

08.09.2016

Es ist der Stolz von Rosenberg - oder war es zumindest bis jetzt: Das Rosenbrückerl über den Spitzerbach bildet an der Erzhausstraße eine wichtige Fußweg-Verbindung. Doch in letzter Zeit machten sich immer stärker die Korrosionsschäden an der Stahl-Konstruktion bemerkbar, und eine Sanierung erwies sich als unabwendbar. Deswegen rückte der Bauhof an und hob mit einem Kran das Metall-Brückerl auf einen Lkw. Es wird jetzt gründlich saniert und überarbeitet. Bis zur Wiedereinsetzung bleibt der Fußweg über den Spitzerbach allerdings nicht ohne Querungsmöglichkeit. Die Bauhof-Männer setzten eine stabile Holzbrücke ein, die als Behelfslösung dient und eine sichere Passage verspricht. Die Gesamtkosten kann die Stadt noch nicht beziffern, da auch die Auflager repariert werden müssen.