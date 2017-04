Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

24.04.2017

24.04.2017

Der Auftakt des St.-Anna-Wallfahrtsjahres am Weißen Sonntag hat Tradition. Die Öffnung der Wallfahrtspforte zieht jeweils eine sehr große Zahl von Gläubigen an.

Bezugspunkt Ostern

Stärkung im Glauben

Sie zogen mit Kaplan Daniel Fenk betend in einer feierlichen Prozession, begleitet von den Fahnenabordnungen der kirchlichen Verbände und Vereine zur Wallfahrtskirche St. Anna, wo sie von Weihbischof Dr. Josef Graf und Dekan Walter Hellauer empfangen wurden. Zur liturgischen Öffnung der Wallfahrtpforte pochte Dekan Walter Hellauer dreimal symbolisch an das Portal.Beim feierlichen Einzug sang der Weihbischof "Unser Herr Jesus Christus hat gesagt: Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht wird gerettet werden." Und er ergänzte: "Darum bitten wir: Gott, unser Vater, lass alle, die in diesem Wallfahrtsjahr zur heiligen Mutter Anna durch diese Pforte eintreten, erfahren, dass dein Sohn Jesus Christus der Angelpunkt der Begegnung zwischen dir und den Menschen ist."Es folgte die Festmesse in Konzelebration, umrahmt vom Kirchenchor und den Bläsern von St. Marien mit liturgischen Gesängen und der Messe von Johannes Joseph Schweitzer unter der Leitung von Kirchenmusiker Steffen Kordmann. "Ich finde es gar nicht unpassend, dass die Wallfahrtsaison in St. Anna immer am zweiten Ostersonntag eröffnet wird", leitete der Weihbischof seine Predigt ein. In der Verkündigung dieses Sonntages geht es um den Osterglauben und in den dazugehörigen Evangelien würden Frauen als erste Zeugen der Auferstehung eine wichtige Rolle spielen. Ein entscheidender Anknüpfungspunkt. Denn die Wallfahrtskirche sei einer Frau, der heiligen Anna, geweiht. Der Mutter Mariens und damit der Großmutter Jesu.Der Osterglaube sei nichts für Leichtgläubige, unterstrich der Festprediger. So sei im Lukas-Evangelium dargelegt, wie die Frauen vom Grab zurückkehrten mit der Botschaft der Auferstehung Jesu. Als "Weibergeschwätz" sei das anfangs abgetan worden. Auch der ungläubige Thomas habe tiefe Zweifel geäußert und eine Wahrnehmung mit den menschlichen Sinnen eingefordert. Selig, die nicht sehen und doch glauben, habe deshalb der auferstandene Christus verkündet, und letztendlich sei auch Thomas dem gefolgt.Glaube brauche ein viel tieferes Sehen als bloße Wahrnehmung. Deshalb sei das Osterevangelium ein Glaubensbekenntnis. Mit dem Wunsch, dass alle, die das Jahr über und während der Annaberg-Festwoche die Wallfahrtsstätte aufsuchen, eine Stärkung im Glauben erfahren, schloss der Weihbischof. Mit einem feierlichen Lob auf die Mutter Anna endete der Festgottesdienst.