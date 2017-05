Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

07.05.2017

25 Kinder feierten am Sonntag in der Herz-Jesu-Kirche in Rosenberg ihre erste heilige Kommunion.

Am Morgen versammelten sich 25 Kinder zusammen mit ihren Eltern am Kettelerhaus. Nach der Begrüßung durch Pfarrer Saju Thomas nahmen sie die gesegneten Erstkommunionkerzen in Empfang.In einer feierlichen Prozession ging es dann, begleitet von Liedern und Gesängen, durch die geschmückten Straßen durch das Meierfeld hinauf zur Herz-Jesu-Kirche. Mit großem Glockengeläut wurden die Kommunionkinder mit ihren Eltern dort empfangen.Die Kommunionkerzen gruppierten sie um die Osterkerze und das Erstkommunionsymbol. Alle Kommunionkinder gestalteten ihren Festgottesdienst selber aktiv mit. Bei der Einstimmung, der Predigt und den Fürbitten sowie bei der Gabenprozession, dem Dankgebet und bei den abschließenden Dankworten lasen die Kinder Texte vor.Im ersten Teil der Predigt stellten die Kinder ihr Kommunionsymbol, das Herz, vor und deuteten es der Gemeinde. So hat jedes Kind eine Schatulle in Herzform bemalt und verziert. In der Form eines großen Herzens wurden alle zusammen zur Herz-Jesu-Figur der Pfarrei gruppiert. Mit verschiedenen Symbolen zeigten sie auf, wie sie die Liebe Jesu in der Erstkommunionvorbereitung spürten. So sind sie Jesus immer mehr begegnet, was in der Kommunion - der engsten Verbindung mit Jesus - jetzt zum Ausdruck komme.Pfarrer Saju deutete im zweiten Teil der Predigt an, wie wichtig es für alle Christen sei, in der Liebe Christi zu bleiben, seine Nähe immer wieder zu suchen und im Mahl halten zu feiern. Er wünschte den Kindern, eng in dieser Verbindung zu bleiben, "die das ganze Leben lang hält." Zum Vaterunser durften sich alle Kinder um den Altar versammeln, Hand in Hand beten und den Frieden weiterschenken. Feierlichster Moment war der Empfang der ersten heiligen Kommunion unter beiderlei Gestalt, in Leib und Blut Christi.Am Ende des Gottesdienstes bedankten sich die Kinder bei allen Mitfeiernden, Eltern, Verwandten und Freunden. Pfarrer Saju freute sich über alle, die zum Gelingen der Erstkommunionfeier beigetragen hatten, durch die Vorbereitung des Gottesdienstes und der Kirche.Er lobte die Arbeit der Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter sowie die musikalische Gestaltung durch den Spontanchor und die Band unter der Leitung von Susanna Müssig-Wilczek. Sein Dank galt auch den Anwohnern für den Schmuck des Prozessionsweges zur Kirche und der Feuerwehr Rosenberg für die Absicherung. Mit dem Schlusssegen, dem Te Deum und dem großen Auszug endete der festliche Erstkommuniongottesdienst.