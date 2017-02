Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

21.02.2017

0 21.02.2017

Knapp 30 Jahre stand er an der Spitze der Bereitschaft. Und in dieser Zeit hat sich einiges getan beim BRK in Sulzbach-Rosenberg. Erwin Gräml war maßgeblich daran beteiligt. Zu seinem Abschied als Leiter der Bereitschaft verlieh im das Rote Kreuz eine hohe Auszeichnung.

Wenn sie nicht schon Krankenhausstraße geheißen hätte, hätte man sie Erwin-Gräml-Straße nennen müssen. Gerd Geismann, Kreisvorsitzender des BRK Amberg-Sulzbach

Drei Fragen an Bernd Markl: Über die Aufgaben des Bereitschaftsleiters Mit neun Jahren erstmals beim BRK



Sulzbach-Rosenberg. (san) Die Bereitschaft Sulzbach-Rosenberg hat einen neuen Leiter: Bernd Markl (Jahrgang 1987). Eine seiner Aufgaben sieht er darin, neue Leute zu gewinnen, die in der großen Rot-Kreuz-Familie mitarbeiten wollen.



Wie sind Sie zum Roten Kreuz gekommen?



Bernd Markl: Das war 1996, als mich mit neun Jahren ein Mieter meiner Eltern, der Jugendrotkreuz-Leiter war, mal mitnahm. Später hatte ich dann als Praktikant bei Sanitätsdiensten den ersten Patientenkontakt. Diese Erfahrungen haben mich in meiner Berufswahl stark beeinflusst, ich bin hauptamtlicher Rettungsassistent und mache momentan den Aufbaulehrgang Notfallsanitäter. Mit 15 Jahren bin ich in die Bereitschaft Sulzbach-Rosenberg eingetreten. In den vergangenen Jahren war ich taktischer Leiter der Bereitschaft und bin dadurch in die Führung hineingewachsen.



Welche Aufgaben hat ein Bereitschaftsleiter?



Das sind hauptsächlich administrative Aufgaben wie Mitgliederverwaltung und Werbung neuer Mitglieder. Außerdem gehört es dazu, die Sanitätsdienste zu koordinieren, entsprechende Anfragen abzuklären und die Aufwandsentschädigung, die das Rote Kreuz für den jeweiligen Einsatz bekommt, zu errechnen. Eine weitere Aufgabe ist, wöchentliche Dienstabende zu organisieren. Wir treffen uns dienstags um 19.30 Uhr beim BRK, Interessierte sind dazu gerne willkommen.



Welche Herausforderungen sind in Zukunft zu meistern?



Wir wollen die Mitgliederwerbung verstärken, es ist wichtig, dass wir neue Leute für das Rote Kreuz gewinnen können. Im vergangenen Jahr hatten wir einen sehr guten Zulauf, es kommen immer wieder Menschen, die vorbeischauen und sich für unsere Arbeit interessieren.

1988 hatte Erwin Gräml als stellvertretender Kolonnenführer begonnen, zwei Jahre später übernahm er das Amt. Was der langjährige Leiter der BRK-Bereitschaft Sulzbach-Rosenberg seitdem geleistet hat, listete Kreisbereitschaftsleiter Dieter Hauenstein auf. So hatte Gräml die Idee zum Weinfest, das ein wahnsinniger Erfolg in Sulzbach-Rosenberg sei, und initiierte auch das Sommerfest. Ebenso habe er neue Einsatzformationen wie die Schnelleinsatzgruppen mit auf den Weg gebracht. "Die Kameradschaft, die wir mit dir erfahren durften, und den Zusammenhalt: Dafür können wir nur ein herzliches Vergelt's Gott sagen, das könnte man nicht in Gold aufwiegen", lobte Hauenstein Grämls Wirken für das BRK.Ein Thema, das Gräml stets am Herzen gelegen sei, war der Auszug des BRK aus dem alten Rotkreuz-Haus an der Allee. 2007 habe die Hilfsorganisation das Rettungszentrum an der Krankenhausstraße bezogen. "All dies hat Erwin Gräml mit auf den Weg gebracht", lobte Dieter Hauenstein und äußerte seine Hochachtung für die geleistete Arbeit, die weit über das normale Engagement hinaus gegangen sei. Auch BRK-Kreisvorsitzender Gerd Geismann würdigte Grämls Einsatz für den Umzug ins Rettungszentrum. "Wenn sie nicht schon Krankenhausstraße geheißen hätte, hätte man sie Erwin-Gräml-Straße nennen müssen", sagte Geismann über den jetzigen Standort der BRK-Gemeinschaft.BRK-Chefarzt Dr. Michael Scherer würdigte ebenfalls Grämls Verdienste. Die beiden Männer hatten 1978 beziehungsweise 1979 und damit fast zur gleichen Zeit als Zivildienstleistende beim Roten Kreuz angefangen."Es war immer eine schöne Zeit", sagte Scherer und dankte Gräml, dass er ihn und alle Notärzte stets unterstützt habe. Gräml habe den Notarztdienst in Sulzbach-Rosenberg mit aufgebaut und weiterentwickelt. Laut Scherer wartet auf Erwin Gräml eine neue Aufgabe: Er wird das Amt des Rettungsdienstleiters übernehmen. Außerdem fungiert er als Ansprechpartner für die Helfer-vor-Ort-Standorte."Ich hab's immer gerne getan", sagte Gräml in aller Bescheidenheit. Für seine Verdienste verlieh ihm das BRK die goldene Ehrennadel. Die Urkunde überreichte ihm BRK-Kreisvorsitzender Gerd Geismann, Bürgermeister Michael Göth steckte ihm die Auszeichnung ans Revers des Sakkos. Zu Grämls Nachfolger bestimmte die Bereitschaft Bernd Markl als ihren künftigen Leiter. Nach der offiziellen Bestellung durch die Kreisbereitschaftsleitung wird er sich sein Führungsteam zusammenstellen.