14.03.2017

"In der Vergangenheit haben die Jahrhundertfeiern der Reformation die Gräben zwischen den Konfessionen vertieft. Im Jubiläumsjahr 2017 soll es anders sein." Das haben sich die beiden Sulzbach-Rosenberger Dekane Karlhermann Schötz und Walter Hellauer vorgenommen.

Mangel an Nächstenliebe

Hindernisse beseitigen

Durch diesen Dialog und gemeinsames Zeugnis sind wir nicht länger Fremde. Vielmehr haben wir gelernt, dass das Verbindende größer ist als das Trennende. Die Dekane Walter Hellauer und Karlhermann Schötz

"Wir wollen nach den gemeinsamen Wurzeln, den wechselseitigen Herausforderungen und den verbindenden Zukunftsaufgaben fragen", sagten sie vor einer großen ökumenischen Gemeinde in der Pfarrkirche St. Marien.. "Erinnerungen heilen" war das Ziel des Gottesdienstes zum Auftakt des Reformations-Gedenkjahrs.Die beiden Dekane zelebrierten die bewegende Feier gemeinsam, unterstützt von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern beider Konfessionen. Auch die musikalische Gestaltung unterstrich die Ökumene: Im Altarraum spielte der Posaunenchor der Christuskirche, auf der Empore sang der Kirchenchor von St. Marien.Evangelische und katholische Christen haben in Eifer und Unduldsamkeit Krieg gegeneinander geführt, Menschen um ihres Glaubens willen verfolgt und vertrieben, gefoltert und getötet. So wurde die Freude des Glaubens in Hochmut verkehrt. Richard Reisinger, Sprecher des Pfarrgemeinderats, und Pfarrer Dr. Roland Kurz trugen dieses Schuldbekenntnis zusammen vor. Sie baten auch um Vergebung für den Mangel an Nächstenliebe und für die Trennung am Tisch des Herrn.Auf dem Boden vor dem Altar lag ein großes Kreuz. "Es wirkt wie eine Barriere, die uns den Weg versperrt: den Weg zueinander, den Weg zu unseren Nächsten, den Weg zu Gott", sagte Dekan Hellauer. Zusammen mit Dekan Schötz, Dr. Kurz und Kaplan Daniel Fenk richtete er das Kreuz auf und verwandelte es so in ein Versöhnungssymbol.Am 31. Oktober 2016 feierte Papst Franziskus in Lund mit Vertretern lutherischer Kirchen den Reformationstag. Damals entstand die Gemeinsame Erklärung anlässlich des katholisch-lutherischen Reformationsgedenkens. Darauf gingen die Dekane in ihrer Predigt ein.50 Jahre ununterbrochener ökumenischer Dialog hätten geholfen, Unterschiede zu überwinden und das gegenseitige Verständnis zu vertiefen: "Durch diesen Dialog und gemeinsames Zeugnis sind wir nicht länger Fremde. Vielmehr haben wir gelernt, dass das Verbindende größer ist als das Trennende."Sie verpflichteten sich, gemeinsam Gottes barmherzige Gnade zu bezeugen und sich zu bemühen, die verbleibenden Hindernisse zu beseitigen, die die Kirchen davon abhalten, die volle Einheit zu erlangen. Denn sie haben sich angenähert, aber ihr Weg ist noch nicht zu Ende. "Indem wir uns im Glauben an Jesus Christus näherkommen und Christi Liebe in unseren Beziehungen leben, öffnen wir uns, Katholiken und Lutheraner, der Macht des dreieinigen Gottes", schlossen die Dekane.Gemeindereferentin Maria Witt und Pfarrer Wolfgang Bruder baten in den Fürbitten um Zeichen der Versöhnung und für die Opfer religiös motivierter Gewalt. Kaplan Fenk, Reisinger, Pfarrer Bruder, Pfarrer Dr. Kurz und Vikar Fischer trugen für den ökumenischen Weg fünf Selbstverpflichtungen vor, die eine Perspektive der Einheit beschrieben und ermutigten, aus der Kraft des Evangeliums Jesu Christi die sichtbare Einheit zu suchen und zusammen Zeugnis für Gottes Gnade abzulegen.Nach jeder Verpflichtung wurde eine Kerze entzündet, die mehr Licht in die Kirche brachte. Das aufgerichtete Kreuz schien Segen zu spenden der großen ökumenischen Gemeinde.