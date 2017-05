Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

28.05.2017

28.05.2017

Eine große Festgemeinde hatte sich an der Kapelle in Forsthof versammelt, um mit dem Evangelischen Männerbund Sulzbach unter Gottes freiem Himmel dem Herrn zu danken und ihn zu preisen.

Dekan Karlhermann Schötz, der Vorsitzende des Männerbunds, ging in seiner Predigt auf die Spuren ein, die Jesus Christus auch nach seiner Auferstehung im Leben der Menschen hinterlässt.Wo Menschen für Frieden und Gerechtigkeit einstehen, wo sie aufrichtig lieben und sich Zeit füreinander nehmen, wo der Himmel auf Erden für wenige kostbare Augenblicke greifbar wird, da ist Jesu Spur in den Himmel auch heute noch sichtbar. "Das ist unsere Hoffnung und unsere Freude", sagte der Dekan.Der Posaunenchor begleitete den Gottesdienst mit fröhlichen Bläserklängen. Bei einem Lied griff sogar Dekan Schötz zur Gitarre. Noch in anderer Hinsicht war der Gottesdienst diesmal etwas ganz Besonderes: Zum ersten Mal schien die Sonne, als Dekan Schötz in Forsthof den Himmelfahrtsgottesdienst zelebrierte. In früheren Jahren hatte es immer geregnet.