Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.02.2017

1665

Sulzbach-Rosenberg : B14 Kauerhof |

Am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr befuhr eine 24-jährige BMW-Fahrerin aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach die B 14 in Richtung Sulzbach-Rosenberg. Auf Höhe vom Kauerhof wollte der Fahrer eines mobilen Kran aus dem Landkreis Lauf , der auf Probefahrt unterwegs war, links in einen Parkplatz abbiegen und musste wegen des Gegenverkehrs abbremsen. Dabei übersah die Fahrerin des BMW den stehenden Schwertransporter und krachte trotz versuchter Vollbremsung auf das Heck des Krans.

Die Fahrerin musste schwer verletzt in das Klinikum Amberg durch den Rettungsdienst abtransportiert werden. Der Fahrer des Kranes blieb unverletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden, der nach Auskunft der Polizei vor Ort noch nicht abzuschätzen war. Der BMW ist nach Auskunft der Polizei Sulzbach jedoch Totalschaden. Die Feuerwehr aus Sulzbach-Rosenberg war zur Absicherung und Reinigung der Fahrbahn am Einsatzort.