27.03.2017

"Begegnungen mit den Menschen machen das Leben lebenswert", stellte Bürgermeister Michael Göth bei der Eröffnung des Fests der Begegnung im städtischen Kindergarten An der Point fest. In der Kita werden Kinder aus 15 Ländern betreut. Sie leben, spielen und essen gemeinsam - ohne Vorbehalte bezüglich Herkunft, Hautfarbe oder Religion.

Gegen Vorurteile

Das ist gelebte Integration! In den Medien scheint es aber oft so, als seien Anstand, Menschlichkeit und Empathie in unserer Gesellschaft verlorengegangen. Um ein Zeichen gegen Hass und Vorurteile zu setzen, hatte der Kindergarten an der Point Kinder und Eltern zum Fest der Begegnung eingeladen.Nach einem gemeinsamen Lied, das die Kinder teilweise in Trachten ihrer Heimatländer sangen, ging es hinunter in den Turnsaal. Dort war ein reichhaltiges Büfett mit Köstlichkeiten aus vielen Ländern aufgebaut.Essen und Trinken halten nicht nur Leib und Seele zusammen, wie der Volksmund sagt, sondern es bringt auch die Menschen zueinander. So konnten Eltern und Kinder schmackhafte Gerichte und außergewöhnliche Gewürze aus fernen Ländern kennenlernen und sich über fremde Kulturen eingehend austauschen. Sie erlebten auf diese Weise Begegnungen genau von der Art, die das Leben bereichert.