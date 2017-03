Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.03.2017

Manfred Friedrich steht weiter an der Spitze der Feuerwehr Großalbershof. Einstimmig wählten ihn die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung wieder zum Vorsitzenden. Sein Stellvertreter bleibt Peter Klughardt. Thomas Luber behält seinen Posten als Kassier.

Zwei Wechsel gibt es allerdings: Philipp Kogelbauer übernimmt das Amt des Schriftführers von Michael Gebhardt. Hans Falk tritt in die Fußstapfen von Norbert Ertl als zweiter Kassenprüfer.Kommandant Alexander Luber lobte den guten Ausbildungsstand und die zuverlässige Teilnahme an den Übungen. Norbert Ertl bescheinigte eine einwandfreie Buchführung des Kassiers Thomas Luber.Ein Bekenntnis zur Feuerwehr gab Bürgermeister Michael Göth in seinem Grußwort ab und bedankte sich für die Einsatzbereitschaft der aktiven Truppe. Die Unterstützung der Stadt bei der Suche nach einem Grundstück für ein neues Gerätehaus sicherte er zu.