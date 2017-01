Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

16.01.2017

0

0 16.01.2017

Tausende von Einsätzen, viele davon auch unter Lebensgefahr, haben die Aktiven in dieser Zeit absolviert, jetzt kann ihnen die Bevölkerung Dank sagen durch einen Besuch beim Jubiläum: Die Feuerwehr Sulzbach-Rosenberg feiert heuer ihr 150-jähriges Bestehen. Und das gründlich.

Dicke Festschrift

Das Festwochenende Das eigentliche Festwochenende mit großem Rahmenprogramm läuft vom 30. Juni bis 2. Juli auf dem Gelände der Feuerwache an der Bayreuther Straße - vom Kabarettisten Helmut A. Binser freitags (Karten an Vorverkaufsstellen und Abendkasse) bis zur Partyband Quertreiber am Samstagabend (Eintritt frei) inklusive Barbetrieb in der großen Fahrzeughalle. Am Sonntag wird mit einem Kirchzug die Jubiläumsfeierlichkeit mit den befreundeten Feuerwehren aus dem Sulzbacher Umland und vielen Gästen eröffnet - auch mit Frühschoppen und einem besonderen Mittagessen Ochs am Spieß. Nachmittags übergibt die Wehr den aus Vereinsmitteln finanzierten und aus Spenden beschafften Verkehrssicherungsanhänger. Das ganze Wochenende ist Bewirtung mit vielseitigem Angebot an Grillspezialitäten, Kaffee und Kuchen und Fuchsbeck-Bieren. (ge)

1867 war ein gutes Jahr für die Stadt: Sie bekam endlich eine Feuerwehr, nachdem der Stadtbrand 1822 so fürchterlich gewütet hatte. Deswegen begeht die Feuerwehr Sulzbach-Rosenberg heuer ihr 150-jähriges Bestehen und hat ein respektables Programm zusammengestellt, das schon in gut zwei Wochen beginnt. Die SRZ sprach mit einer Abordnung der Organisatoren: Vorsitzender Thomas Wiesent, Kommandant Armin Buchwald und Pressebeauftragte Tamara Urbanski sind fest eingebunden in den Festausschuss."Mit diesen Veranstaltungen, über das Jahr verteilt, wollen wir zusammen mit Freunden, Bürgern und Gönnern der Wehr unser großes Jubiläum feiern", stellen die drei als Motto über die Planungen. Für die kommenden Ereignisse hat die Wehr schon vergangenes Jahr öffentlichkeitswirksame Werbeträger beschafft, um bei den Feierlichkeiten ein entsprechendes Ambiente für die Besucher und Gäste der Feuerwehr zu schaffen - unter anderem eine Art Messestand als Hintergrund mit dem Logo der Wehr.Ein extra dafür gegründeter Festausschuss aus Mitgliedern der Vorstandschaft des Feuerwehrvereins war mit den Organisationsaufgaben zum strukturierten Ablauf des Festjahres beauftragt. Weiterhin hat die Wehr eine umfangreiche Festschrift aufgelegt, die mit vielfältigen Informationen, Berichten über die Entwicklung und Geschichte des Feuerwehrwesens in der Stadt Sulzbach-Rosenberg und vielen Bildern eine Dokumentation darstellt.Sie spiegelt auch einen Rückblick auf das 150-jährige Bestehen der Feuerwehr Sulzbach-Rosenberg wider. "Für unsere aktiven Dienstleistenden und Helfer sind Polo-Shirts mit dem Logo, also der Silhouette des neuen Feuerwehrhauses, entworfen und angefertigt worden", erläutert Thomas Wiesent.Tamara Urbanski ist auch für die Information zuständig: "Um die Bürger jeder Altersgruppe der Stadt und natürlich auch aus dem Sulzbacher Umland über die Aktivitäten und Feierlichkeiten zu informieren, werden wir unsere aktuelle Veranstaltungen und Neuigkeiten über unsere Homepage www.ff-sulzbach-rosenberg.de und in Facebook unter Freiwillige Feuerwehr Sulzbach-Rosenberg einstellen".Beginnen möchte die Jubelwehr ihr Festjahr mit einem Neujahrsempfang am 5. Februar . Dazu erwartet sie in der neuen Fahrzeughalle Gäste von benachbarten und befreundeten Feuerwehren, politische Vertreter, Personen des öffentlichen Lebens, Freunde und Gönner des Vereins."Wie in Sulzbach gute Sitte, hat dafür der Festwirt Armin Ertel von der Brauerei Fuchsbeck eigens ein spezielles Feuerwehr-Jubiläumsbier eingebraut", teilt Kommandant Armin Buchwald mit.Um den Wahlspruch "Retten-Bergen-Löschen-Schützen" nicht außer Acht zu lassen, wird am 13. Mai der "1. Sulzbacher Rescue-Day" in Zusammenarbeit mit mehreren Feuerwehren, zwei kompetenten Ausbildern bayerischer Berufsfeuerwehren und einem führendem Hersteller hydraulischer Rettungstechnik die Ausbildung in der technischer Hilfeleistung abrunden.Eine große Fahrzeug- und Einsatzgeräteschau am 16. September der verschiedenen Hilfsorganisationen mit diversen Schauübungen und Vorstellungen der komplexen Rettungstechnik findet am Luitpoldplatz statt. Die Bürger können sich über ihre Feuerwehr und viele Hilfsorganisationen rundum informieren.