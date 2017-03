Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.03.2017

19.03.2017

"Sorge und Hilfe für andere sind das wertvollste Kapital im Haushalt der Menschheit. Und solange es noch Leute gibt, die freiwillig bereit sind, für andere da zu sein, ist es um die Welt nicht allzu schlimm bestellt." Das Zitat von Theodor Heuss stellte Vorsitzender Thomas Wiesent an den Anfang des Jahrestreffens. Am Ende stand ein dickes Lob.

Umfangreiche Ausbildung

"Die Feuerwehr Sulzbach-Rosenberg ist trotz der Vielzahl an Einsätzen vollumfänglich leistungsfähig", versicherte Kommandant Armin Buchwald Bürgermeister Michael Göth, Vertretern der Stadtratsfraktionen und Hauptamtsleiter Johann Gebhardt bei der Jahreshauptversammlung im Saal des Gerätehauses. 264 Einsätze, gegliedert in 136 technische Hilfeleistungen, 43 Brandeinsätze und 85 freiwillige Tätigkeiten, galt es im abgelaufenen Jahr zu meistern.Aus Übungen und Einsätzen ergibt sich eine stattliche Summe von 14 783 Helferstunden. So wurden auch verschiedene Lehrgänge an den staatlichen Feuerwehrschulen besucht. Als fordernde Situation erwähnte Kommandant Armin Buchwald einen schweren Verkehrsunfall, bei dem parallel zur Rettung des schwer verletzen und eingeklemmten Patienten auch noch eine Vermisstensuche im angrenzenden Wald ablaufen musste. Die beiden Kommandanten bedankten sich bei allen, die die Feuerwehr Sulzbach-Rosenberg das ganze Jahr tatkräftig unterstützt hatten.Vorsitzender Thomas Wiesent erwähnte elf Sitzungen des Festausschusses aufgrund des anstehenden Jubiläums in diesem Jahr. Er bedankte sich bei Bürgermeister und Stadträten für das sogenannte Crash Recovery System, einen Tablet-Computer, der Fahrzeuginformationssysteme speziell für den Einsatz von Rettungskräften bei Verkehrsunfällen beinhaltet.Kassier Mario Meidenbauer bilanzierte ein einwandfreies Jahresergebnis. Crash Recovery System, Kohlenmonoxid-Warner, die Ausgaben in Vorbereitung auf das Fest und die Unterstützung von zusätzlichen Aktivitäten erwähnte er als besondere Posten. Michael Gebhardt, Leiter Atemschutz, berichtete von 27 Atemschutzgeräteträgern, 21 Trägern von Chemieschutzkleidung und 20 Aktiven, die an Atemschutz-Überdruckgeräten ausgebildet wurden. Für 2016 meldete Jugendwart Jürgen Urbanski zwölf Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren, davon vier Mädchen. Die Jugendflamme in der Stufe 1 sowie der Wissenstest wurden erfolgreich abgelegt, das Ferienprogramm mit regem Interesse von der Bevölkerung angenommen.Äußerst beeindruckt von der Bilanz seiner Heimatfeuerwehr zeigte sich Landrat Richard Reisinger. Er lobte den Zusammenhalt der Mannschaft und feiere gerne mit seiner Feuerwehr Sulzbach die 150 Jahre.Bürgermeister Michael Göth stellte 2017 als besonderes Jahr für die Feuerwehr heraus und versicherte, seine Wehr nicht im Regen stehen zu lassen. Er werde zwei Mitglieder des Bundestages kontaktieren zwecks Beschaffung des Erkundungskraftwagens.