Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

10.05.2017

7

0 10.05.2017

Die Vorbereitungen für den 1. Sulzbacher Rescue-Day laufen auf Hochtouren: Am Samstag, 13. Mai, findet bei der Feuerwehr Sulzbach-Rosenberg in Zusammenarbeit mit der Firma Weber-Hydraulik GmbH dieser Rettungstag statt. Es werden Ausbilder der Firma Weber-Hydraulik circa 70 Teilnehmern neues Wissen über Schneid- und Befreiungstechniken an Unfallfahrzeugen vermitteln.

Darunter sind auch zwei kompetente Ausbilder der Berufsfeuerwehren Augsburg (Brandoberinspektor Albert Kreutmayr) und Nürnberg (Brandoberinspektor Ludwig Fuchs). Sie werden im theoretischen Unterricht über alternative Fahrzeugantriebe und Kfz-Technik referieren und im praktischen Teil natürlich auch die neusten Erkenntnisse der technischen Rettung bei Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen schulen.Organisiert und geplant wurde der 1. Sulzbacher Rescue-Day von Armin Buchwald, Kommandant der Feuerwehr Sulzbach-Rosenberg, der selbst jahrelang Beamter im Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr Nürnberg war. Teilnehmer sind je zehn Aktive der Feuerwehren Alfeld, Hahnbach, Neukirchen, Königstein, Illschwang, Ursensollen und Sulzbach-Rosenberg. Finanziert und gesponsert wurde diese aufwendige Schulung größtenteils durch Spendengelder von Freunden und Gönnern der Feuerwehr zu deren 150-jährigen Jubiläumsfeierlichkeiten. Für Schneid- und Spreizversuche stellt die Firma Wittmann vier Schrottfahrzeuge kostenlos zur Verfügung.