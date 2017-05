Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Feuer fangen für Jesu Botschaft und aktiv zu werden für sein Reich: Sichtbares Zeichen dafür ist bei der Firmung die Salbung mit Chrisam.

32 junge Christen aus der Rosenberger Herz-Jesu-Pfarrei empfingen am Samstag das Sakrament durch Weihbischof Reinhard Pappenberger.Ortspfarrer Saju Thomas hieß stellvertretend für alle Firmlinge, die pastoralen Mitarbeiter und die gesamte Gemeinde den Firmspender willkommen.Nach der Lesung und dem Evangelium, vorgetragen durch Diakon Dieter Gerstacker, erläuterte Weihbischof Reinhard Pappenberger die Bedeutung der Firmung. Dabei ging er auf das Motto "Feuer und Flamme für Christus" ein. Er zeigte den jungen Christen auf, was es bedeutet, sich aus der Kraft Gottes, dem Heiligen Geist für die Botschaft Jesu begeistern zu lassen. Wie das Salböl in die Haut einzieht, so habe jeder Gesalbte unauslöschlich das Zeichen Christi an sich. In jeder Lebenslage und auf jedem Lebensweg stehe Christus mit seinem Heiligen Geist an der Seite der Gefirmten. Nach der Predigt erneuerten die Firmlinge ihr Taufbekenntnis und bekannten sich zum dreifaltigen Gott.Danach bat der Weihbischof im Gebet um den Heiligen Geist. Jeden Firmling salbte er mit heiligem Chrisam und besiegelte es durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Nach der Firmspendung brachten einige Firmlinge und eine Mutter die Fürbitten vor Gott, gemeinsam wurde festlich Eucharistie gefeiert. Am Ende bedankten sich die Jugendlichen mit einer Orchidee bei Papenberger und Pfarrer Saju überreichten sie eine Kerze.Musikalisch wurde der festliche Gottesdienst vom Spontanchor unter Leitung von Susanna Müssig-Wilczek gestaltet. Ihren Firmausflug unternehmen die Firmlinge heute nach Diesenbach, wo sie ihren Dankgottesdienst feiern. Dann geht es nach Regensburg, wo sie dem Dom in einer kindgerechten Führung besichtigen. Den Nachmittag verbringen sie auf der Sommerrodelbahn Monte Kaolino in Hirschau.