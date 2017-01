Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

25.01.2017

17

0 25.01.201717

Elf Frauen und Männer aus Äthiopien, Georgien, dem Irak, Iran, Syrien und der Ukraine haben in 300 Stunden die Grundlagen der deutschen Sprache gelernt und mit Erfolg an der A 1-Prüfung teilgenommen: Vier haben die Note "Gut" erreicht, sechs ein "Sehr gut", einer davon sogar mit dem Traumergebnis 100 von 100 möglichen Punkten.

/Vilseck. "Deutsch lernen ist ein Marathon, aber Sie haben die erste Etappe geschafft!" Mit diesen Worten gratulierte Manfred Lehner, Leiter der Volkshochschule (VHS) Amberg-Sulzbach, den erfolgreichen Absolventen des Deutsch-Einstiegskurses. Der Lehrgang vermittelte nicht nur Grundkenntnisse der Sprache, sondern gemäß den neuen Maßgaben des Sozial-, Familien- und Integrationsministeriums auch in Deutschland geltende Werte. Es gab einen Einblick in das Rechtssystem. Außerdem stand Umweltbildung auf dem Programm. Die Teilnehmer dankten Ulrike Zimmermann und Freya Zobel: "Ihr seid super Lehrerinnen." Die meisten fangen schon in wenigen Wochen mit einem weiterführenden Integrationskurs an, um möglichst bald so gut Deutsch zu lernen, dass sie arbeiten oder eine Ausbildung machen können. Problematisch ist die Situation der vier Ukrainer. Obwohl sie deutsche Verwandte haben und sogar einen deutschen Nachnamen tragen, werden sie ausgewiesen.