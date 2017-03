Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.03.2017

09.03.2017

"Die Wohnungssuche ist das größte Problem", sagt Peter Geiger von der Initiative "Sulzbach-Rosenberg hilft", die sich um Flüchtlinge kümmert. "Für eine sechsköpfige Familie ist das Problem fast unlösbar", erklärt er. Erst kürzlich hatte er den Fall, dass ein Ehepaar mit vier Kindern eine Wohnung benötigte.

Plaudereien über Alltägliches

Sie haben ihre Sprachkurse absolviert und weisen jetzt ein unterschiedliches Sprachniveau auf. Doch eine fremde Sprache lernt man vor allem so: reden, reden, reden. Deshalb möchte Hans Lauterbach von "Sulzbach-Rosenberg hilft" eine Konversationsgruppe gründen. Ihm schwebt vor, dass sich die Teilnehmer ein- bis zwei Mal pro Woche treffen und zwanglos plaudern - über Alltagsdinge eben. "Das kann mal über Fußball sein, aber auch die Wahl in den USA." Dinge, über die man sich sonst auch unterhält, wenn man sich trifft.Für die Konversationsgruppe sucht Hans Lauterbach noch Mitstreiter, die sich ehrenamtlich engagieren. "Dafür muss man keine großen Vorkenntnisse haben", sagt er. Wer Lauterbach und seine Idee unterstützen will, kann sich bei ihm melden: 0173/3 55 65 55.

Es hätte sich sogar eine gefunden, die super gepasst hätte. Auch das Jobcenter wäre damit einverstanden gewesen. "Doch insgesamt waren es 17 Familien, die sich dafür interessierten, eine Flüchtlingsfamilie und 16 deutsche Familien." Er weiß, dass die Aussichten angesichts so vieler Bewerber eher schlecht sind. "Da ist die Chance dann 1:16." Am Wohnungsmangel liegt es sicher nicht, da gibt es genügend, ist Peter Geiger überzeugt. Doch viele seien eben "draußen in der Fläche". Und das sei für Flüchtlinge, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, oftmals schwierig.Gerade junge Geflüchtete hätten anfangs oft den Wunsch geäußert, in die Großstadt zu wollen. Doch je länger sie hier waren, desto mehr lernten sie die übersichtlichen Strukturen und die Überschaubarkeit einer kleinen Stadt. "Die Vorzüge bei uns wissen sie durchaus zu schätzen." Außerdem sei es in München oder Berlin fast ein Ding der Unmöglichkeit, eine Wohnung zu finden.