Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.04.2017

02.04.2017

Eine willkommene Abwechslung im Schulalltag bot die Autorenlesung von Vladimir Vertlib, der bei seiner Lesereise durch 18 Berufsschulen der Oberpfalz auch in Sulzbach-Rosenberg Station machte. Vertlib, in Leningrad geboren, kam über Israel, Niederlande, USA und Italien nach Österreich, wo er heute lebt.

Er schreibt sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche über Themen wie Migration, Klischees und Vorurteile, also Themen, die gerade jetzt angesichts der Flüchtlingskrise noch sehr viel mehr an Aktualität und Brisanz gewinnen. Schulleiter Oberstudiendirektor Bernhard Kleierl begrüßte die Kaufleute für Büromanagement, Industriekaufleute sowie aus der Berufsfachschule die Klasse Ernährung und Versorgung. Diese lauschten aufmerksam den Ausschnitten aus Vertlibs zweitem Buch "Zwischenstationen", mit dem ihm der Durchbruch gelungen war.Es ist ein autobiographisch gefärbter Roman, in dem es um die Migrationserfahrung einer russisch-jüdischen Familie in den 1970er und 1980er Jahren geht. Aus der Sicht des Sohnes erzählt, erfuhren die Zuhörer authentisch, wie sich diese "Gastarbeiter" in einem für sie fremden Land fühlten, bei allem nur kritisch beobachtet wurden und versuchen mussten, zurecht zu kommen.Bei ungerechter Behandlung hatte die Mutter, die zu Hause Physik und Mathematik studiert hatte und jetzt putzen gehen musste, den Spruch parat: "Wenn du einen dummen Menschen triffst, lächle und schweige!" Anschließend stellte der Autor Passagen aus seinem 2016 erschienenen Buch "Let's go Europe" vor, einem Bericht über seine eigenen Erfahrungen als freiwilliger Flüchtlingshelfer in Salzburg im Herbst 2015. Dazu zeigte er teilweise selbst aufgenommene Fotos, die die verzweifelte Situation der Migranten noch verdeutlichten. Parallelen zu seinen eigenen Erfahrungen als Flüchtling Jahrzehnte vorher drängten sich auf.Zum Schluss stellten die Schüler Fragen, teils nach seiner Person, undVertlib erzählter noch viel über sich. Er sprach einerseits über die erste Zeit als Migrant in Europa oder den USA, aber auch über sein heutiges Leben als Schriftsteller und die Entstehung seiner Bücher. Auf die Frage, warum er freiwilliger Flüchtlingshelfer wurde, antwortete er, dass er nicht abseits stehen konnte, weil er emotional vorbelastet war.