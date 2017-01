Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.01.2017

19.01.2017

Wer ihn kennt mit seinem umtriebigen Wesen und fast noch jugendlichen Elan, mag es kaum glauben: Franz Kick feiert heute 80. Geburtstag. Als Kommunalpolitiker, Gewerkschafter, ehrenamtlicher Motor der Vereinswelt hat sich der Jubilar über weite Strecken seines bewegten Lebens in seiner Heimatstadt, auf Kreisebene und als Anwalt der Arbeitnehmerinteressen bleibende Verdienste erworben.

Viele Auszeichnungen

Ehrenamt bleibt

Ein Engagement, das sich in zahlreichen hohen Auszeichnungen widerspiegelt, die Franz Kick schon zuteil wurden: vom Bundesverdienstkreuz am Bande über die bayerische Verfassungsmedaille und kommunale Verdienstmedaille bis zur Georg-von-Vollmar-Medaille und höchsten Ehrenzeichen des Bundes Deutscher Karneval. Auch Landkreis und Herzogsstadt haben sein Wirken längst "in Gold aufgewogen".Der Jubilar, Kind einer Arbeiterfamilie, engagiert sich seit Jahrzehnten in über 30 Vereinen und Verbänden. Herausragend dabei vor allem seine ehrenamtliche Arbeit in 30 Jahren Aktion Altenhilfe Maxhütte, 39 Jahren als Präsident der Faschingsgesellschaft Knappnesia, 62 Jahre als SPD-Mitglied, davon 13 Jahre SPD-Ortsvereinsvorsitzender, oder auch die 64 Jahre als streitbarer Gewerkschaftsmann in der IG Metall.Auf diesem Feld war er 23 Jahre lang Betriebsratsvorsitzender der Maxhütte und des MH-Rohrwerks und sieben Jahre Gesamtbetriebsratsvorsitzender des Konzerns Maxhütte mit über 7000 Beschäftigten in fünf Werken und Gruben. Von 1973 bis zum ersten MH-Konkurs 1987 gehörte Kick auch dem Aufsichtsrat der Maxhütte an. Besonders am Herzen lag ihm in diesen Funktionen die Berufsbildung. Über drei Jahrzehnte vertrat er die Arbeitnehmerseite im Berufsbildungsausschuss der IHK.In 42 Jahren aktiver Kommunalpolitik als SPD-Stadtrat, davon zehn Jahre auch 3. Bürgermeister, und in 24 Jahren Kreistagsarbeit lenkte der Jubilar die Geschicke der Herzogstadt und des Landkreises mit. Die Interessen der Stadt vertrat er außerdem drei Jahrzehnte lang als Mitglied des Verbands- und Verwaltungsrates der Sparkassen Sulzbach-Rosenberg und Amberg-Sulzbach. Wahrlich ein Mammutprogramm, bei dem ja noch Raum bleiben musste für Familie, Hausbau und Hobbies. Franz Kick gelang es, auch in turbulenten Zeiten all dies zu verknüpfen. Inzwischen lässt er es etwas ruhiger angehen, tritt nach einigen gesundheitlichen "Warnschüssen" kürzer.Einiges an ehrenamtlicher Arbeit ist ihm noch geblieben; nicht mehr zwingend, aber dennoch jeden Tag neu und mit Freude als Aufgabe angenommen. Die "erste Geige" sollen jetzt seine Familie, seine Frau Monika, das Campen am Murner See, Reisen und viele gute Freunde und Weggefährten spielen. Sein größter Wunsch: Gesund zu bleiben, um die Schönheiten der Schöpfung noch möglichst lange genießen zu dürfen.An seinem Geburtstag am 19. Januar ist Franz Kick von 10 bis 14 Uhr in der Pizzeria Pronto, Bayreuther Straße 6 b, anzutreffen. Er freut sich auf jeden Gratulanten.