Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

16.02.2017

Am Freitag gibt's in Bayern die Halbjahreszeugnisse, im Schülerjargon auch Giftblätter genannt. Doch selbst wenn das Zeugnis mies ausfällt, die Versetzung gefährdet ist: Bis zum Jahreszeugnis lässt sich häufig noch was retten. Studiendirektor Ulrich Lommer vergleicht es mit dem Fußball: "Es ist ein Halbzeit-Ergebnis."

Lernverhalten überprüfen

Gelassen und offen sein

Zeugnis oder Lernentwicklungsgespräch Das bayerische Kultusministerium hat genau festgelegt, wann es die Zwischenzeugnisse gibt: "Immer am Ende der zweiten vollen Schulwoche im Februar", erklärt Schulamtsdirektor Peter Junge. Dieses Datum markiert aber nicht zwangsläufig den Beginn der Faschingsferien. Nicht alle Schüler bekommen Zeugnisse. Von der ersten bis dritten Klasse sind auch Lernentwicklungsgespräche möglich. Ob es diese gibt, entscheiden laut Junge zu Schuljahresbeginn das Lehrerkollegium und der Elternbeirat. In einem Gespräch von Klassenleiter, Schüler und einem Elternteil wird dem Kind mitgeteilt, "wo es denn gerade steht". Der Schüler erfährt, was er gut könne, und auch, was er noch verbessern müsse. Es gibt eine Ausnahme beim Lernentwicklungsgespräch: Nämlich, wenn Eltern ausdrücklich ein Zeugnis wünschen. Dies müssen sie laut Junge aber zu Schuljahresbeginn schriftlich kundtun. Die ersten Noten bekommen Kinder zum Ende der zweiten Jahrgangsstufe. Diese würden dann auch, falls Lernentwicklungsgespräche vereinbart wurden, dabei genannt. Eines betont Junge aber: "Ein Zwischenzeugnis ist keine Urkunde im Rechtssinn." Vielmehr sei es eine Zwischeninformation während des Schuljahres. (san)

Lommer ist Beratungslehrer am Herzog-Christian-August-Gymnasium. Die Gefühlswelt von Schülern wenige Tage vor der Ausgabe der Zwischenzeugnisse kann Ulrich Lommer nicht exakt beurteilen. "Das ist bei jedem anders", sagt er. Die meisten würden sich und ihre Leistungen schon richtig einschätzen. So gesehen, birgt das Halbjahreszeugnis keine großen Überraschungen. Lommer zieht eine Parallele zum Sport: "Ein Zwischenzeugnis ist wie ein Halbzeit-Ergebnis". Und bis zum Jahreszeugnis lasse sich selbst bei schlechten Noten, die darin aufgeführt sind, noch etwas retten - "wenn es nicht gerade 0:5 steht, um beim Fußball zu bleiben". Entscheidend sei trotz allem, was im Jahreszeugnis steht. "Das ist schließlich die Jahresleistung."Was bei schlechten Noten zu tun sei, lasse sich nicht pauschal sagen. "Da muss man jeden Einzelfall prüfen", meint der Experte. Zunächst einmal müsse man schauen, an was es denn gelegen hat, dass die Note im Zeugnis so schlecht ist. "Eine Frage ist natürlich, ob es für den betreffenden Schüler auch die richtige Schulart ist." Ein anderer Punkt ist laut Lommer, das Lernverhalten zu überprüfen. Das heißt: "Hat er regelmäßig seine Vokabeln gelernt oder die Mathe-Aufgaben geübt." In solchen Fällen sei es hilfreich, eine Lernplanung einzuführen, also festzulegen, wann man für welches Fach lernt und welche Lücken aufgeholt werden müssen. "Da müssen manche dann aber so richtig Gas geben." Lommer ist aber optimistisch: "Viele Schüler haben noch große Ressourcen."Selbst bei schlechten Noten oder einem miesen Zwischenzeugnis empfiehlt er Eltern eine entsprechende Gelassenheit. Wenn das Kind ständig schlechte Noten mit nach Hause bringt, sollte man überlegen, ob es noch die geeignete Schulart ist. "Wenn Eltern dann offen sind, dann gibt es von jedem Standpunkt aus Möglichkeiten." Konsequent wäre dann, den nächsten Schritt zu überlegen. "Dafür muss man offen sein, das einzugestehen."Auch ein Kind, das nicht das Gymnasium besucht, könne später eine gute berufliche Karriere machen, ist Studiendirektor Lommer überzeugt. "Schule ist zwar wichtig, aber eben nicht alles im Leben." Viele Eltern, die mit ihm als Beratungslehrer das Gespräch suchen, sagen, ihr Kind wollte auf das Gymnasium gehen. Nur in Einzelfällen sei es von den Eltern ausgegangen, die unbedingt wollten, "dass ihr Kind den höchsten Bildungsabschluss erreicht".Große Überraschungen dürften die Zwischenzeugnisse für die Schüler und Eltern nicht bereithalten, schätzt Lommer. Die schriftlichen Noten stünden längst fest, die mündlichen ließen sich im Vorfeld auch beim jeweiligen Lehrer erfragen. "Da kann man sich dann ausrechnen, was im Zeugnis steht." Lommer selbst kann sich nicht erinnern, dass er mal Angst vor dem Zeugnis haben musste. "In der Schule war ich guter Durchschnitt", erklärt er.