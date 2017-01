Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

11.01.2017

9

0 11.01.2017

Die Tage, an denen der Schnee in der Herzogstadt zum Schlittenfahren reichte, ließen sich in manchen Wintern der vergangenen Jahre an einer Hand abzählen. Umso mehr genießen die Kinder - zum Beispiel hier am Lerchenfeld - die weiße Pracht. Bild: bmr