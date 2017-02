Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.02.2017

8

0 23.02.2017

"Rettet den Hochofen und die Hochofen-Plaza": Die Kampagne der Freunde Rosenbergs findet in ganz Deutschland Unterstützer. Auf das erhoffte Signal aus München warten die Initiatoren noch.

Mit Alleinstellungswert

Leistung von Generationen

Der letzte Hochofen der Maxhütte erinnert nicht nur an fast 150 Jahre Eisen- und Stahlerzeugung in diesem 2002 endgültig stillgelegten Werk. Er stellt auch ein eindrucksvolles Denkmal der Industrie- und Arbeiterkultur in der Oberpfalz dar. Aus diesem Grund interessierte sich der für den Fachbereich Medien der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Niederbayern/Oberpfalz zuständige Gewerkschaftssekretär Pascal Attenkofer für die derzeit laufende Unterschriftenkampagne "Rettet den Hochofen und die Hochofen-Plaza" der Interessengemeinschaft Freunde Rosenbergs.Im Gespräch mit Martin Franitza von der Redaktion "Rosenbladl" und Sepp Lösch von der Interessengemeinschaft Freunde Rosenbergs teilte Attenkofer die Einschätzung, dass sich jetzt die wohl letzte Chance bietet, nachfolgenden Generationen ein Denkmal mit Alleinstellungswert in ganz Bayern zu sichern. Bei der Umsetzung eines Museumskonzepts müsse natürlich auch dem Kapitel Arbeiterkultur und dem Kampf der Maxhütte-Beschäftigten um ihre Arbeitsplätze und um den Stahlstandort der gebührende Rang zugewiesen werden.Erfolgreich auf den Weg gebrachte Modelle mit alten Hüttenwerken in anderen Bundesländern bewiesen, dass die Kombination von Industriedenkmal und Museum mit Kultur und Freizeit mittelfristig ein beachtliches wirtschaftliches Potenzial erschließen kann. Solches Kapital dürfe eine nachhaltig angelegte Politik zur Förderung der einstigen Stahlregion und des ländlichen Raumes nicht ungenutzt liegen lassen.Sepp Lösch beklagte im Gespräch mit Attenkofer und dem örtlichen Vorsitzenden des Verdi-Fachbereichs Medien, Manfred Weiß, die über 15 Jahre seit Werksschließung zu beobachtende Untätigkeit, die schon an sträfliche Vernachlässigung eines wertvollen kulturellen Erbes grenze: "Will man wirklich allen Ernstes zuwarten, bis beim Hochofen der Zustand der Einsturzgefährdung erreicht ist und dann mit der Abrissbirne auffahren?"Die maßgebliche Rolle, die der Maxhütte schon im 19. Jahrhundert bei der Industrialisierung ganz Bayerns zufiel, und die Lebensleistung vieler Generationen ihrer Arbeiter müsste es eigentlich wert sein, dieses Thema auf landespolitischer Ebene zur Chefsache zu machen, forderte der Sprecher der Freunde Rosenbergs. Auf Signale aus München warte man bisher vergeblich.Die Zahl der für die Rettung des Hochofens gesammelten Unterschriften gehe mittlerweile in die Tausende. Unterstützer-Listen kamen unter anderem von Beschäftigten und Arbeitnehmervertretern der Deutschen Edelstahlwerke Krefeld, Salzgitter-Mannesmann Grobblech, IG Metall-Bezirksleitung Berlin-Brandenburg-Sachsen und Saarstahl Völklingen. "Auch Verdi Niederbayern-Oberpfalz", versicherte Gewerkschaftssekretär Attenkofer, "wird diese Kampagne unterstützen."