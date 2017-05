Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

28.05.2017

Frisches, süffiges Bier, heller Sonnenschein, Oberpfälzer Musik - schöner kann man Gäste nicht willkommen heißen. Und die fühlten sich denn auch pudelwohl am Luitpoldplatz, wo ein bestens aufgelegter Conférencier namens Reisinger die Freundschaft der Nationen unterstrich: Die Franzosen haben schon lange ihren festen Platz in den Herzen der Sulzbach-Rosenberger.

Fließend französisch

Zwanglos und herzlich

Deutsch-französischer Markt war angesagt am Löwenbrunnen, und eine kleine, aber feine Schar von Fieranten hatte sich dort etabliert - ein gelungener Querschnitt durch die Regionen.Die Franzosen boten selbstgemachte Köstlichkeiten aus ihrer Heimat, Deko-Artikel kamen von Johanna Weigert aus Wolfring, die Ökomodellregion vertraten die Metzgerei Wiedenbauer und die Bäckerei Kredler, Drechsler Kotz aus Rieden und Besenbinder Heiko Friedl zeigten ihre Handwerkskunst, Monika Dobmeier bot Kränze, Marmelade, Holzprodukte, Regina Ruder präsentierte Korbwaren, bei Nela gab es Liköre, Marmelade, Essig, die Briefmarken-Freunde verkauften Sonderstempel und Briefumschläge, und die Brauerei Fuchsbeck mit Bräu Armin Ertel sorgte natürlich für den entsprechenden Trunk.Den zapfte Bürgermeister Michael Göth meisterlich an unter dem Applaus der Franzosen, die sich pudelwohl fühlten auf dem Luitpoldplatz. Zumal es an Übersetzern nicht haperte: Neben dem fließend französisch parlierenden Landrat dolmetschten auch Rosalia Wendl und Dominique Kleinecke vom Organisationskomitee. Der Rest ergab sich von selbst.Michael Göth unterstrich den absoluten Freundschaftswillen der jungen Generation in Europa, Marie-Claire Thomain, die Präsidentin des Partnerschaftskomitees, lobte die Gastgeber und übergab eine kostbare Glasscheibe aus Chartres an den Bürgermeister.Landrat Richard Reisinger dankte allen, die zum Gelingen dieser Freundschaftsfeiern beigetragen hatten, besonders Christine Hollederer vom Landratsamt für die perfekte Organisation. Björn Reitzenstein von den Briefmarkenfreunden stellte die extra für diesen Anlass kreierten Stempel und Umschläge vor, die dann auch reißend Absatz fanden. Den ganzen Tag über besuchten die Sulzbach-Rosenberger die Stände, und die Franzosen genossen sichtlich den zwanglosen und herzlichen Kontakt mit der Bevölkerung. 50 Jahre Freundschaft sind auf dem besten Weg in die Zukunft.