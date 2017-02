Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

20.02.2017

20.02.2017

Handyraub, Drogenhandel und Ladendiebstahl - recht kriminell ging es zu im Hotelgasthof Zum Bartl am Feuerhof. Zum Glück aber nur in der Theorie, als ein Ex-Kriminaler von möglicher und notwendiger Zivilcourage sprach.

Staatsbürgerlicher Mut

Pfeife in der Tasche

Rufen Sie, wenn es notwendig ist, "Feuer", denn auf "Hilfe" reagiert heutzutage kaum jemand mehr. Andreas Will, Hauptkommissar a. D.

Andreas Will war 41 Jahre lang Kriminalbeamter. Er hat 1972 das Olympia-Attentat in München miterlebt, war beim BKA für Rauschgiftdelikte zuständig und untersuchte islamistische Strukturen. Heute ist er Kriminalhauptkommissar a. D. und klärt auf über Verbrechensprävention. Unter anderem arbeitet er für die Hanns-Seidel-Stiftung. In dieser Funktion sprach er bei der CSU-Frauen-Union über Zivilcourage und die Bewältigung von Konflikt- und Notsituationen.Was bedeutet Zivilcourage? Andreas Will bestimmte den Begriff als "staatsbürgerlichen Mut" mit einem Eingreifen zugunsten Anderer, sich Einsetzen für allgemeine Werte und Rechte, sich wehren gegen körperliche Angriffe, Mobbing und auch Verweigern des Gehorsams gegenüber Autoritäten. Viele Aussagen des Bambergers waren neu für seine Zuhörerinnen. Zum Beispiel, dass sich strafbar mache, wer bei Unglücks- oder Notfällen generell nicht Hilfe leiste. Das eigene Leben dürfe aber nicht gefährdet werden. Notwehr, so Will, sehe das Strafgesetzbuch als notwendige Verteidigung, um einen "gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff auf sich oder andere abzuwenden".Als Beispiele für Zivilcourage nannte der Referent den Fall Dominik Brunner, der in der Sollner U-Bahn-Station von jungen Kriminellen totgetreten wurde, weil er Kinder vor Übergriffen schützen wollte. Als "Held von Solln" sei er zum Synonym von zivilem Mut geworden. Ähnliche Verbrechen wurden begangen an der Studentin Tugce, die in Offenbach von betrunkenen Jugendlichen niedergeschlagen und tödlich verletzt wurde oder an einer jungen Frau, die durch einen Tritt in den Rücken eine Rolltreppe hinuntergestürzt ist.Dass Zivilcourage nicht immer einfach ist, zeigte Andreas Will anhand verschiedener Video-Clips auf. Was tun, wenn ein Schüler einen Drogendeal auf dem Schulhof beobachtet, wenn ein Älterer einem Jüngeren das Handy raubt, wenn die beste Freundin einen Ladendiebstahl begeht? Wegschauen auf keinen Fall, so der Referent, aber auch nicht den Helden spielen und trotz Gefahr allein eingreifen wollen. Die Polizei holen und/oder andere um solidarische Hilfe bitten, rät der Ex-Kriminalhauptkommissar.In dieser Funktion gab er seinen überwiegend weiblichen Zuhörern einige alltagstaugliche Tipps: Bei unklaren Situationen auf nächtlicher Straße die Autotüren verriegeln, nicht selber helfen wollen, sondern die Polizei rufen. Eine Schiedsrichterpfeife im Handschuhfach oder in der Handtasche sei das geeignete Mittel, um in Gefahrensituationen auf sich aufmerksam zu machen. Und sein originellster Rat lautet: "Rufen Sie, wenn es notwendig ist, Feuer, denn auf Hilfe reagiert heutzutage kaum jemand mehr."