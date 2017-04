Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

12.04.2017

9

0 12.04.2017

Der Cabinetscaßier Vor fast 200 Jahren kam im Haus Rosenberger Straße 25 Georg Herbst zur Welt. Im Gastraum der Schmiede erinnert eine schwere Steintafel an den königlich-bayerischen Kabinettskassier, der eine neue gewerbliche Fortbildungsschule für Knaben errichtete. In Sulzbach-Rosenberg wurde eine Straße nach dem hohen Beamten benannt. (hka)

Das Wirtshaussterben ist ein negativer Trend unserer Zeit. Umso erfreulicher, dass es Gasthäuser gibt, die Jahrzehnte überdauern. Eines davon, gleich hinterm Stadtturm, ist die Schmiede. Sie wird am Karsamstag 40 Jahre alt. Mit Hausherrn Bernd Pöllinger und Wirt Efthimios Samaras, genannt "Daddy", hat sich die SRZ über die kleine Kneipe in der Rosenberger Straße 25 unterhalten.

Pöllinger: Bis zu seinem 75. Lebensjahr hat mein Großvater Georg, der "Kerler-Schmied" hier unter anderem Pferde beschlagen. Danach hat die Brauerei Thurn und Taxis angefragt, ob hier nicht ein Gasthaus eingerichtet werden könnte. So wurde nach etlichen Umbaumaßnahmen 1977 das Gasthaus "Zur Schmiede" eröffnet, übrigens genau am Ostersamstag.Samaras: Und auf den Tag genau nach vierzig Jahren feiern wir am Ostersamstag den Geburtstag der Schmiede. Ab 14 Uhr gibt es eine kleine Feier mit Bürgermeister und Stammgästen, bei Kaffee und Kuchen und möglicherweise einem 50-Liter-Faßl Freibier für alle.Pöllinger: Die ersten Wirtsleute waren der Friedl Josef und seine Frau Waltraud, 25 Jahre lang bis zu ihrem Rentenalter. Es folgten zwei Damen, Maria Kohl und Helga McManaway für fünf Jahre. Angelika Mayer war die Pächterin, die die Schmiede beim 30-jährige Jubiläum führte.Samaras: Am 23.8.2013 wurde ich dann der neue Wirt, bald akzeptiert von den Stammgästen und Tischgesellschaften, für die ich nur der "Daddy" bin.Pöllinger: Wir setzen auf Tradition. Große Veränderungen sind schon von den baulichen Gegebenheiten nicht möglich, unsere Gäste sollen sich einfach wohlfühlen.Samaras: In der warmen Jahreszeit wird unser kleiner Biergarten vor dem Lokal gern angenommen. Wir veranstalten zum Beispiel ein Bockbierfest und beteiligen uns mit Musik bei "Sulzbach tanzt".Pöllinger und Samaras: Ob Frühschoppen oder Feierabend-Seidl, die Schmiede soll auch weiterhin eine Oase des Wohlfühlens sein - eben das kleine, beliebte Gasthaus am Rande der Altstadt.