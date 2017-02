Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.02.2017

38

0 23.02.201738

Mit einem Weizenglas in der Hand saß Richter Peter Jung am Mittwoch im Amtsgericht Amberg. Er überreichte es dem Angeklagten mit den Worten "Wie genau haben Sie damit zugeschlagen?" Der erhöhte Richtertisch diente kurzerhand als Tresen einer Disco in Sulzbach-Rosenberg.

Zwei Wochen Arrest

"Tut mir unendlich leid"

Verteidiger Helmut Miek schlüpfte in die Rolle des Opfers. Der Angeklagte nahm das Glas und bewegte es mit einer ruckartigen Bewegung auf das Gesicht des Anwalts zu. Am 28. November 2015 stieß er das Gefäß einem Bekannten ins Auge. "Spaßeshalber" hätten sie sich zunächst beleidigt, erinnerte er sich an die Vorgeschichte. "Das war betrunkenes Dahergelaber." Warum er zugeschlagen habe, wisse er selber nicht. Das Opfer, der Bruder eines Freundes, verlor durch den Schlag beinahe seine Sehfähigkeit auf dem linken Auge. Sie liegt auch über ein Jahr nach der Tat bei unter zwei Prozent. Das Weizenglas splitterte, als es auf den Knochen traf. Viele kleine Glasteile blieben im Auge stecken. Sie mussten operativ entfernt werden. Ein Teil ist bis heute drin, die Linse zerstört.Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde der Angeklagte zu einem Jahr und neun Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Außerdem wird ihm ein zweiwöchiger Dauerarrest auferlegt und er muss an Caritas-Beratungsgesprächen wegen seines Alkoholkonsums teilnehmen.Dass man sich gegenseitig mit Rum-Cola und Bier angeschüttet habe, daran erinnerte sich der zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alte Angeklagte gar nicht mehr. Irgendwann habe er sich trotz des anfänglichen Spaßes beleidigt gefühlt. "Dann ist bei meinem Mandanten eine Sicherung durchgebrannt. Es kam zu einer Kurzschlussreaktion", sagte Miek. Der junge Mann beschrieb sein Verhalten so: "Ich hab das gemacht. Und dann hab ich mir in derselben Sekunde gedacht: Warum hab ich das jetzt gemacht?" Der Schlag traf das Opfer völlig unvermittelt. "Ich hätte ja nie gedacht, dass er so weit geht und mich schlägt", sagte der 17-jährige Geschädigte im Zeugenstand.Dr. Philipp Prahls von der Augenklinik Regensburg berichtete als Sachverständiger von den Verletzungen: "Am Anfang stand die Frage, ob man das Auge überhaupt erhalten kann." Ohne Hilfsmittel liegt das Sehvermögen bei unter zwei Prozent. Mit einer Hornhauttransplantation, einer Linsen-Operation und einer Kontaktlinse könnte sich unter Umständen die Sehkraft des Auges verbessern lassen. Ganz allgemein gesprochen bezeichnete es Prahls als "eher untypisch, dass das Glas im Gewebe zersplittert", so wie es beim Opfer, der als Nebenkläger auftrat, passierte.Staatsanwalt Jan Prokoph hielt in seinem Plädoyer zwei Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie vier Wochen Dauerarrest für angemessen. "99 Mal geht so etwas gut, beim 100. Mal nicht mehr", sagte Rechtsanwalt Miek über den Schlag mit dem Weizenglas, der bei dem Geschädigten direkt ins Auge ging. Er hielt seinem Mandanten zugute, dass er nicht fadenscheinige Gründe vorgeschoben habe, um die Tat zu erklären. "Er hat nicht versucht, sich herauszureden."Der junge Mann entschuldigte sich im Gerichtssaal bei dem Geschädigten. "Es tut mir unendlich leid. Wenn ich in meinem Leben etwas rückgängig machen könnte, dann das." In seiner Urteilsbegründung bezeichnete Richter Jung die Tat als "überfallartige Vorgehensweise", bei der ein bedingter Vorsatz nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte.