15.05.2017

Deutsche und Bayerische Meister werden oft lautstark geehrt. Bescheidener geht es beim Rassegeflügel zu, aber auch hochinteressant.

Thema Vogelgrippe

(fm) Diese Anerkennung erlebten beim Geflügelforum des Geflügelzuchtvereins (GZV) Sulzbach-Rosenberg vier Züchter des Vereins. Die Zusammenkunft warf auch ein Licht auf die Sorgen dieser Tierhalter.Die 24. überregionale Veranstaltung lockte eine große Schar von Züchtern in den Saal des Gasthofs Zum Wulfen. Vorsitzender Jürgen Speigl kam gleich auf die Probleme in jüngster Vergangenheit zu sprechen. Dies waren die behördlichen Auflagen wegen der Vogelgrippe, deren Verbreitung mit einem Einstallungsgebot und dem Verbot von Taubenschauen verhindert werden soll. Widersprüchliche Aussagen und Gutachten der Fachinstitute hatten dazu geführt. Den Rassegeflügelzüchtern stößt demnach auf, dass Brieftauben davon nicht berührt sind, aber die Sparte der Rassetauben. Dies ist nach Ansicht des Verbands eine Diskriminierung, welche die kleinen Züchter stark betrifft.Die fehlenden Ausstellungen und Verkäufe wirken sich finanziell und züchterisch sehr stark aus, hieß es in der Versammlung. Gerade die vielen alten Rassen gilt es zu erhalten und mancher Züchter wirft dann das Handtuch und gibt auf, so Speigl. Hier ist der Verband Deutscher Rassetaubenzüchter (VDT) gefragt. Zuvor galt es aber, die Spitzenbewertungen bei der Bundesschau 2016 in Erfurt und Landesschau in Straubing zu ehren.Die Wimpel und Urkunden als Deutsche Meister nahmen aus der Bundesschau in Erfurt Ernst Laurer, Betzenberg, für seine "Polnische Schönheitsbrieftaube Lichtblau", Reinhard Müller aus Aicha für "Saarlandtaube gelbfahl" und Klaus Dippmar aus Oelsnitz für "Deutsche Schautaube blaufahl" in Empfang. Als Bayerische Meisterin war Birgit Sperber aus Oberachtel in Straubing mit ihrer Hühnerrasse "Brahma schwarz-weiß-columbia" erfolgreich. Dazu gratulierte auch 3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein, der das Geflügelforum als Höhepunkt im Vereinsleben ansah und den Idealismus der Zuchtarbeit lobte.Jürgen Speigl stellte mit Reinhard Nawrotzky den Referenten des Abends vor. Der 2. Vorsitzende des Verbands Deutscher Taubenzüchter (VDT) stammt aus einer Züchterfamilie und hat sich als Preis- und Sonderrichter im neuen Vorstand etabliert. Zum Thema "Spannungsfeld der gesellschaftlichen Veränderung" nannte der Referent den Hauptpunkt Tierschutz, der nach vielen Anläufen erst 2002 in das Grundgesetz aufgenommen wurde. Das Reizthema der unterschiedlichen Bewertung von Brief- und Rassetauben im Hinblick auf die Vogelgrippe brannte vielen auf den Nägeln. Das Verbot zur Abhaltung von Schauen ist unverständlich und für die kleinen Züchter sehr schädlich. Hier versprach der Referent eine "energische Einschaltung", notfalls auf dem Klageweg, bei den Behörden und Instituten, die hier zu bestimmen haben.Die Aussichten für eine Bundesschau 2017/18 stehen derzeit nicht gut. Bisher wurde noch kein Ausrichter gefunden, mit Kassel stehe man in Verhandlungen. Kosten und Organisation sind erheblich, aber man dürfe die eingeführte Deutsche Meisterschaft nicht aufgeben, unterstrich Nawrotzky.