Geheimnissen der eigenen Körpersprache auf der Spur

02.05.2017

"Sprache als entscheidendes Mittel für eine gelingende Kommunikation": Unter diesem Schlagwort ließen sich die angehenden Bürokaufleute aus dem Beruflichen Schulzentrum in die Geheimnisse der Körpersprache und des Theaters einführen. Darauf folgte ein interkultureller Aktionstag mit einer BIK-Klasse, in die junge unbegleitete Flüchtlinge, vor allem aus Syrien und Afghanistan, gehen. Der Tross begab sich dazu unter Federführung des Religionspädagogen Wolfgang Lorenz ins Jugendhaus Kaltenbrunn. Der pensionierte Gymnasiallehrer und Theaterspezialist Winni Steinl brachte ihnen die Geheimnisse der eigenen Körpersprache (im Bild) und vor allem des Theaters näher. Dabei ging es um das aufeinander Hören, verschiedene Formen des Ausdrucks und der eigenen Kreativität. Begleitet von Caroline Horn, gesellten sich anderntags die jungen Flüchtlinge dazu. In Gesprächsinseln beschäftigten sich die insgesamt 45 Teilnehmer mit den eigenen Biografien. Bild: bba