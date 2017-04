Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

20.04.2017

Da wird mal so richtig viel Geld bewegt: Von Sommer 2018 bis Winter 2020 geht's rund auf der Baustelle. Die Walter-Höllerer-Realschule erfährt eine umfassende Generalsanierung, samt Turnhalle, Außenanlagen und Sportplatz. Und das kostet rund 20 Millionen Euro. Aber das ist die Schule dem Landkreis wert.

Klar erhaltenswürdig

Alles wird neu

Dann Turnhalle dran

Eine Generalsanierung ist eindeutig wirtschaftlicher als ein Neubau. Hubert Saradeth

Die Anforderungen des Brandschutzkonzeptes werden ohne größeren baulichen Aufwand erfüllt. Thomas Raithel

Viel Geld Gesamtkosten (inklusive Containerprovisorium mit 0,5 Millionen Euro) 19,85 Mio.



davon Altbau 11,7 Mio.



Dreifach-Sporthalle 3,65 Mio.



Außenanlagen, Allwetterplatz und Sportanlagen 1 Mio



Nebenkosten 3,5 Mio.



Förderung 8 Mio.



Eigenanteil Landkreis 12 Mio.

Die wichtigsten Hürden sind genommen, Kreisausschuss und Kreistag haben zugestimmt, Haushaltsansätze werden eingestellt. Die bauliche und energetische Generalsanierung betrifft nur den Altbau, nicht den Anbau im Norden von 2005.Dort informierten der Leiter des Gebäudemanagements des Landkreises, Dipl.-Ing. (FH) Hubert Saradeth, und sein Stellvertreter Dipl.-Ing. (FH) Thomas Raithel unsere Zeitung über die Pläne. "Eine Generalsanierung ist eindeutig wirtschaftlicher als ein Neubau", erklärte Saradeth. Altbau und Turnhalle seien klar baulich und statisch erhaltenswürdig. Die Anzahl der Klassen bleibe mit 24 zwar gleich, es fehlten aber im Gebäude Flächen für den offenen Ganztagsbereich. "Deswegen wird der Innenhof überdacht und übernimmt mit knapp 300 Quadratmetern die Funktionen für Mensa, Essensausgabe und Nachmittagsaufenthalt", erläuterte Thomas Raithel die Pläne der Generalplaner Coplan aus Eggenfelden. Der bestehende Aufzug werde ersetzt.Überhaupt wird der Altbau wohl auf den Status eines Rohbaus zurückgeführt: Es braucht komplett neue elektrische Leitungen, vernünftige Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Gebäudeautomation zum Energiemanagement. Über den Typ der neuen Heizung ist noch nicht entschieden, in jedem Fall aber regenerative Energie. Fenster, Türen, manche Zwischenwände, Flure, LED-Beleuchtung, Außenhülle, alles ist im Konzept mit drin. "Die Anforderungen des Brandschutzkonzeptes werden ohne größeren baulichen Aufwand erfüllt", bilanzierte Thomas Raithel. Bauende soll Frühjahr 2020 sein.Aber auch außen ändert sich etwas: Das vor etwa 17 Jahren angefügte Containergebäude zwischen Altbau und Turnhalle ist abgewirtschaftet und wird abgebrochen. Die Dreifach-Turnhalle bleibt dagegen in ihrer bisherigen Form erhalten und wird von Sommer 2019 bis Sommer 2020 saniert. Dann schließen sich noch die Außenanlagen und der Allwetter-Sportplatz an, Ende 2020 soll alles abgeschlossen sein.Dann läuft wohl auch die neue Photovoltaikanlage mit 30 kWp, die den Eigenverbrauch der Schule deckt. Apropos Hartplatz: Während der Altbausanierung müssen natürlich Klassen und Schulverwaltung komplett umziehen. Deswegen entsteht dort ein provisorisches Containergebäude auf zwei Ebenen. Schüler und Direktorat residieren dann etwa eineinhalb Jahre in diesem angemieteten Provisorium. Auch der Anbau muss noch einiges an Kapazitäten aufnehmen.Vorzeitiger Maßnahmenbeginn, so hat die Regierung signalisiert, könnte Anfang 2018 sein, Bauabschnitt I (Altbau) wird wohl im Sommer 2018 starten. Den rund 620 Schülern stehen also ereignisreiche Jahre bevor.