Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

18.01.2017

18.01.2017

Auf sportlicher und geselliger Ebene sind die Immergrün-Schützen gut aufgestellt. Dies machten die Berichte bei der Generalversammlung deutlich. Bei den Neuwahlen verzichteten die Mitglieder auf Experimente.

Schützenmeister Helmut Miek freute sich bei der Generalversammlung des Schützenvereins Immergrün Siebeneichen im Vereinslokal Kreiner über das Interesse von 36 Mitgliedern . Auf der Tagesordnung stand auch die Neuwahl des gesamten Vorstands.Mit großem Interesse nahmen die Mitglieder die Berichte ihrer Funktionsträger entgegen. Sie erfuhren hier von den beachtlichen sportlichen Leistungen der Damenriege des Vereins sowie den Aktivitäten im vorangegangenen Jahr. Im Vordergrund standen hierbei das letztjährige Königsschießen mit Königsproklamation, der Wandertag des Vereins, eine Schlackenberg-Besichtigung und auch die mehrtägige Vereinsfahrt im September an die Mosel.Aus dem Bericht von Kassiererin Inge Weinhold erfuhren die Mitglieder, dass der Verein nach wie vor finanziell gut dasteht. Sorge bereitet allerdings - wie in anderen Vereinen auch - der altersbedingte Mitgliederschwund infolge von Sterbefällen, welcher nicht durch Neueintritte kompensiert werden konnte. Derzeit zählt der Verein noch 107 Mitglieder.Bei der Neuwahl des gesamten Vorstands wurden Schützenmeister Helmut Miek und sein Stellvertreter Manfred Weinhold in geheimer Wahl einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden. Auch die übrige Vorstandschaft wurde ohne Gegenstimme wiedergewählt. Erfreulicherweise zeigte sich mit Willibald Ebnet ein Vereinsmitglied bereit, den seit längerem vakanten Posten des Fähnrichs wieder zu besetzen.Zum Abschluss der Veranstaltung wies der Schützenmeister noch auf Termine des Vereins hin, insbesondere auf das Faschingsschießen mit folgenden Schießterminen: Samstag, 4. 2., und Samstag 11. 2., von 19 bis 20.30 Uhr und am Sonntag, 12. 2., von 9 bis 11 Uhr. Die Faschingsgaudi mit Gewinner-Ehrung ist am Samstag, 18. Februar, ab 19.30 Uhr in der Vereinsgaststätte Kreiner angesetzt. Außerdem steht im September die Vereinsfahrt ins Lungau nach Österreich an.