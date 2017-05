Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Seine kirchenmusikalische Arbeit sei ein "Planet im Sonnensystem Gemeinde". Mit seiner musikalischen Kompetenz, seiner kontaktfreudigen Art und seiner Fähigkeit, sich gut auf verschiedene Gruppen einzustellen, erreicht er viele Menschen. Deshalb wurde Dekanatskantor Gerd Hennecke jetzt zum Kirchenmusikdirektor ernannt.

Musiker gratulieren

Kirchenrat Manuel Ritter skizzierte in seiner Laudatio im Gottesdienst zum Sonntag Jubilate den Werdegang Gerd Henneckes, der seit dem 14. Oktober 2001 als Kantor an der Christuskirche und als Dekanatskantor im Bezirk Sulzbach-Rosenberg wirkt. Hennecke leiste mit seiner Arbeit einen wesentlichen Beitrag zum Gemeindeleben. Quer durch alle Altersschichten leite er verschiedene Chöre, mit denen er die Kirchenmusik in großer Breite pflegt. Er organisiere Konzerte von überregionaler Bedeutung. Damit spreche er auch Menschen an, die nicht unmittelbar zur Gemeinde gehörten.Dekan Karlhermann Schötz erklärte in seiner Predigt, dass sich im Beten, Singen und Danken die Gegenwart Gottes einstelle. Dann erwache die Freude, die aus dem Glauben kommt, auch wenn man traurig war. Deshalb sei Kirchenmusik so wichtig. Hennecke sei es zu verdanken, dass die Christuskirche eine musikalische, eine singende Gemeinde ist. "Mit seiner Arbeit hat er Gott sprechen lassen, da wurde Musik zum Gebet, und zuweilen lässt er die Orgel predigen", sagte Schötz.In diesem besonderen Gottesdienst erklang natürlich viel Musik. Der gerade ernannte "KMD" brillierte solistisch an der Schmidt-Weigle-Orgel, außerdem sangen die Sulzbacher Kantorei, der Kirchen- und der Gospelchor "Voices of Joy". Sie zeigten, wie gut sie in den wöchentlichen Proben von Hennecke ausgebildet werden.Herrlich war das "Halleluja" von Händel, das die vereinigten Chöre mit Begleitung von Orgel, Flöte (Steffen Weber) und Pauke (Johannes Mühldorfer) unter dem Dirigat von Rainer Dietz sangen. Auch der Posaunenchor, der jetzt unter der Leitung von Doreen Deyerl steht, aber jahrelang von Hennecke geleitet wurde, trug mit festlichen Klängen zum Gelingen des Tages bei. Stellvertretend für alle Chöre wünschte die Sängerin Heidi Herrmann dem neuen KMD zu seiner Ernennung Glück. Ein kleiner Projektchor brachte diese Glückwünsche beim anschließenden Empfang vor. (Hintergrund)